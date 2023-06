Con gli Slipknot arriva l’onda metal La ’Knotfest’ per i tantissimi fan

di Pierfrancesco Pacoda

Chitarre elettriche distorte, un immaginario tra fantasy e letteratura gotica, suoni oscuri e metallici, che costruiscono scenari favolistici, da fiaba nera, affascinante e coinvolgente. È il suono che portano sulla scena gli Slipknot, gruppo tra i amati dell’ondata del rock più duro, che inaugurano oggi le attività estiva della rinnovata Arena Joe Strummer, la grande area di Parco Nord di Bologna, che il gruppo BolognaFiere ha avuto in concessione dal Comune. Obiettivo, la nascita di un polo dell’intrattenimento e della cultura facilmente fruibile e comodamente raggiungibile. Adesso viene restituita alla città l’Arena intitolata a una delle figure simbolo del rock internazionale, Joe Strummer che proprio a Bologna fece con i suoi Clash agli esordi della carriera un concerto entrato nella storia: 30.000 spettatori. Nel corso del tempo si aggiungeranno altre strutture per rendere più facile l’organizzazione di attività, un sistema di videosorveglianza in funzione anche quando non sono previsti appuntamenti e il ripristino di tutte le torri faro.

Ad aprire il nuovo corso arrivano gli Slipknot, preceduti da una serie di gruppi che hanno scelto e ai quali daranno l’opportunità di incontrare il grande pubblico. Sarà infatti una ’Knotfest’ nella quale ascoltare Architects, Amon Amarth, I Prevail, Lorna Shore, Nothing More, Bleed From Within e Destrage (apertura cancelli ore 10,30, il via ai concerti alle 12).

Una festa dedicata ai tantissimi ascoltatori del gruppo che sarà anche l’occasione per conoscere la storia della formazione, alla quale è dedicato lo Slipknot Museum, un vero museo che accompagna ogni tappa del loro tour. Dentro, strumenti, memorabilia, vestiti di scena e oggetti che verranno esposti per la prima volta in una atmosfera, come va molto di moda nelle esposizioni oggi, ‘immersiva’. Perfetto prologo alle tante ore di musica dal vivo che culmineranno con lo show del gruppo americano nato nel 1995 che, come sempre, si presenterà con il volto coperto da maschere ispirate ai film horror e con le tute numerate da 0 a 8. L’attività estiva della Joe Strummer Arena prosegue il 2 luglio con il The Return of the Gods Festival, una giornata di heavy metal con le attesissime stelle americane Pantera, che hanno esordito nel 1981 e che si sono riformati nel 2022. Prima di loro ci saranno Kreator, Behemoth, Elegant Weapons, Coroner, Fleshgod Apocalypse, Vektor e Sadist.