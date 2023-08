Con Paola & Chiara a ritmo di hit "Faremo ’Furore’ insieme a voi"

di Nives Concolino

Saranno Paola & Chiara a dare il ’la’ alla nuova edizione del DeeJay on stage, stasera sul palco dell’estate in piazzale Roma, a Riccione. Reduci da Sanremo le sorelle Iezzi ora sono in tour col nuovo album ’Per sempre’, che rivisita le loro hit con featuring d’eccezione come Max Pezzali, Jovanotti, Gabry Ponte, Emma e Ana Mena. Il contest, a cura di San Marino Performance, ha la direzione artistica di Linus, direttore di Radio Deejay. Alla conduzione Rudy Zerbi con Gianluca Gazzoli, Andrea e Michele.

Al Deejay on stage cosa proporrete?

"Siamo felicissime di aprire la nuova edizione, regalando ai nostri fan uno show che possa essere una festa a cielo aperto per tutti. Sui brani che presenteremo non possiamo spoilerarvi troppo, ma preparatevi a ballare, cantare e fare ’Furore’ con noi!".

Il nuovo album rivisita le vostre hit con featuring d’eccezione, com’è nata questa idea?

"Volevamo che il nostro ritorno fosse più che mai a ritmo di celebration e per questo ci siamo messe in gioco con ’Per Sempre’. Un progetto ambizioso, a cui abbiamo lavorato tanto e che abbiamo condiviso con meravigliosi compagni di viaggio. Ognuno di loro ha messo la propria cifra stilistica ai brani del nostro repertorio. Un lavoro che sta regalando tantissime soddisfazioni: a una sola settimana dalla sua release eravamo in top3 tra gli album più venduti. Ma a renderci ogni giorno orgogliose è l’affetto e la gioia con la quale i nostri fan, storici e nuovi, hanno accolto questo progetto".

Il titolo ‘Per sempre’ allude a un vostro futuro musicale, insieme e per sempre?

"Ci piace pensare che, in generale, la musica possa durare per sempre e che anche la nostra in qualche modo possa andare oltre il tempo, e trasformarsi, come testimonia anche la nostra storia".

Avete collaborato coi Boomdabash, altri ospiti del Deejay on stage, e lanciato una nuova versione di ’Vamos a bailar (Esta vida nueva)’.

"Sono collaborazioni meravigliose. I Boomdabash sono un gruppo pazzesco, pieno di energia, è stato divertentissimo lavorare con loro a Lambada. La nuova versione di Vamos a bailar with Tiziano Ferro con la produzione di Gabry Ponte vede la collaborazione con due pezzi da novanta della musica, due universi all’apparenza distanti, ma che in realtà hanno funzionato benissimo insieme, dando nuova vita a un brano che amiamo molto e a cui siamo molto legate".

Rieccovi a Riccione, come la cantereste in una canzone?

"Riccione è meravigliosa, piena di vita e colore, da sempre tra le mete estive per eccellenza, se la dovessimo trasformare in musica, sarebbe una hit estiva pazzesca, ritmata e per cui sarebbe impossibile stare fermi!"

Oltre al tour, cosa avete in cantiere? Sogni nel cassetto?

"Per ora vogliamo concentrarci sui live che fino a settembre ci porteranno tra i festival più importanti d’Italia, dare tutte noi stesse ed emozionarci di fronte al nostro pubblico. Vogliamo goderci ogni singolo istante".