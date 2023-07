Concertone di Radio Bruno Estate, una serata all'insegna di Emma, Paola e Chiara, Boomdabash e tanti altri Questa sera alle 20 in Piazza Saffi a Forlì si terrà il Concertone di Radio Bruno Estate con tanti artisti del momento, come Boomdabash, Paola e Chiara, Emma, Diodato, Elettra Lamborghini. Tra le canzoni in scaletta, Emma canterà "Mezzo Mondo" e un duetto con Tony Effe. Paola e Chiara presenteranno "Furore" e "Mare Caos".