Conero sempre più glam Qui anche Oliver Stone

Un must degli anconetani: tale è per tanti di loro lo stabilimento di Paolo Bonetti a Portonovo, in cui tutta la settimana, e in particolare nel weekend, i vacanzieri si riversano ai piedi del monte Conero. Oltre a colazioni, pranzi e cene vista mare, ogni giovedì è la volta della musica dal vivo. Tutto attorno un mare limpido, l’acqua cristallina, da Bandiera Blu.

Gli aperitivi più richiesti? "Lo spritz con le tapas che facciamo noi", commenta il patron. E poi canoe e pagaiate dopo un tuffo con amici e famigliari. Sono tanti a scegliere Portonovo: Bonetti accoglie ogni giorno centinaia di persone, fra cui turisti del nord Europa, inglesi, olandesi e francesi, ma anche tedeschi e americani. "Siamo aperti dal 2005", sorride Bonetti. "Nel 2020 abbiamo ospitato il regista Oliver Stone. Arrivò come un bagnante qualsiasi, con il costume rosso e un cappellino bianco in testa".

Lo scorso anno, nel 2022,"è stata invece la volta di Geoffrey Rush, protagonista del film ‘La migliore offerta’. Ricordo che venne in incognito". Sono tanti i personaggi famosi che qui cercano un po’ di relax: immersi in una cornice da cartolina, con il verde dei monti e il blu di un mare favoloso a circondare l’orizzonte.

n.m.