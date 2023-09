Crociera da sogno sul Po Musica, cibo e divertimento

di Tommaso Vezzani

Cenare, brindare e ballare al cospetto del tramonto e delle stelle sul ‘Grande Fiume’: si potrà fare, da oggi a domenica, sul Po a Boretto. Da lì imbarca la motonave Stradivari, che per inaugurare questo mese di settembre lancia l’inedita kermesse di cene-concerto sotto le stelle, durante le quali vivere momenti unici e riscoprire il territorio del fiume più lungo d’Italia. I passeggeri saranno caricati alle ore 20 per una breve navigazione al tramonto, con un brindisi di benvenuto e un assaggio di erbazzone. Portandosi poi al centro del Po avrà inizio la cena, divisa in tre portate: risotto mantecato al pesto di salame (specialità dello chef), arrosto tradizionale con patate al forno e torta sbrisolona. Durante ogni serata ci sarà musica dal vivo, con spazi e tempi necessari anche per chi volesse ballare.

Oggi, in programma, serata Total white (‘Tutta in bianco’): la scaletta sarà incentrata su musica dagli anni ’60 ai ’90, mentre domani sarà il turno della sudamericana e domenica di canzoni provenienti da tutto il mondo.

Alle 23 ð 335 5293930 o all’indirizzo mail [email protected].

L’evento fa parte della terza edizione del festival Scorre, progetto regionale volto a riunire proposte d’arte e d’incontro varie, ma coerenti, nella valorizzazione del territorio fluviale e del contesto paesaggistico e naturalistico, che questo weekend giunge a conclusione.

Le crociere non sono gli unici eventi in programma da oggi a domenica: alle 21 di stasera, ai cantieri Pirodraga di Boretto, suonerà Rosa Chemical, presente anche all’ultimo Sanremo; sempre lì sempre a quell’ora si esibiranno sabato la Premiata Forneria Marconi, storica band del rock progressivo italiano che ha accompagnato anche Fabrizio De André, e domenica Elio, diviso dalle ‘Storie tese’ per portare in scena la musica e il genio di Ezio Jannacci.