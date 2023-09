Cugini di Campagna: canzoni da ricordare

A Monte Brullo di Faenza, la rassegna ’Cena & Concerto’ propone stasera i Cugini di Campagna, band cult degli Anni ’70-80 per l’unica data della regione a partire dalle ore 20. Canzoni come ’Anima mia’ e ’Un’altra donna’, cantate in falsetto, li portano ai primi posti delle classifiche mentre la trasmissione ’Anima mia’ del ’97 ne certifica il ritorno alla ribalta, Venerdi 8 settemebre arriva per l’unica data live Cricca, finalista di Amici.