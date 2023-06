Da Carboni a Carl Brave: il sound di oggi

Francesco

Moroni

Come ogni sabato ecco ‘La mia playlist’, cinque consigli per una settimana all’insegna della musica: un pezzo retrò, un brano appena uscito, uno italiano, uno straniero e uno di volta in volta diverso. E allora iniziamo con ‘Já sei namorar’ dei Tribalistas, un’ondata di vibes brasileire che riemergono dal 2002 per accompagnare i primi bagni al mare e i primi aperitivi al tramonto. ‘Kill bill’ di Carl Brave (in feat con Clementino) è invece dentro l’album ‘Migrazione’, pubblicato soltanto il 9 giugno scorso: da ascoltare. Come canzone italiana scegliamo ‘Mare mare mare’ di Luca Carboni, vincitore del Festivalbar 1992, un classico senza tempo tutto nostrano, mentre come successo straniero merita ‘Sunday best’ del duo texano Surfaces: il mood è quello giusto per le domeniche di fine giugno, tra una surfata e un mojito. Il pezzo ‘random’? Improvvisiamo: ’Lingus’ di Snarky Puppy, jazz band di Brooklyn che, tra le altre cose, sarà in Italia il 25 luglio. Playlist: Tribalistas, Já sei namorar; Carl Brave feat Clementino, Kill Bill; Mare mare mare, Luca Carboni; Surfaces, Sunday Best; Lingua, Snarky Puppy, Lingus.