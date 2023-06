Da Folignano fino al Regno delle Due Sicilie

Giorgio

Guidelli

Da sotto non gli dareste una lira. Anzi, un baiocco. E, visto che si parte dall’ex Stato Pontificio, non è ameno il riferimento a quello che fu il ’coin’ di sua Santità. Perché, qui c’è un arzigogolato sentiero che oscilla tra Marche ed ex Regno Delle Due Sicilie. Parte da Ascoli Piceno Est, Folignano, e giunge sulla sommità del Girella, una delle vette dei Monti Gemelli. Per i più masochisti, la partenza è da Villa Pigna, sotto Folignano. Il sentiero attraversa una selva e poi, da Folignano, prosegue su strada, fino a Case di Coccia, dove un viottolo si fa impervio. Si giunge ad un bivio e si può scegliere se infilare il muso o no alla Grotta Margherita. Poi si tira fino a San Giacomo (cippo di confine col Regno Borbonico) e monte Piselli fino alla croce di monte Girella. Processione che lambisce ’nuraghe’ appenninici, già tane di pastori, le ’Caciare’. Non da sottovalutare i segni della lotta partigiana, con croci testimoni delle atrocità di guerra. Poi i ruderi della cestovia di San Giacomo, visibile nel film ’Alfredo Alfredo’, con Dustin Hoffman. Bella sfacchinata, vietata a chi alla Storia fa spallucce.