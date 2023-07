Da Norgren ai Verdena: ecco Spilla Il Festival della musica indipendente

di Raimondo Montesi

Da sedici anni ad Ancona c’è uno dei pochi eventi che può definirsi veramente di livello nazionale e internazionale. E’ il festival ‘Spilla’, che nel corso delle varie edizioni ha portato in città star di livello mondiale, oltre che giovani talenti destinati al successo. Chi lo organizza, l’agenzia Comcerto di Eric Bagnarelli (direttore artistico dell’evento), quest’anno ha scelto una programmazione all’insegna della musica indipendente. Si inizia domani (ore 21) alla Mole Vanvitelliana con Daniel Norgren, autore della colonna sonora del film ’Le otto montagne’, e si prosegue il giorno dopo, venerdì 14, con i Verdena, storica rock band italiana. Giovedì 20 sarà la volta di Jeremiah Fraites, il co-fondatore dei Lumineers, che proporrà il suo progetto solista ‘Piano Piano’. Per la prima volta, poi, ‘Spilla’ presenta un evento lontano dall’estate, e dalla classica sede della Mole. È il concerto di Vinicio Capossela, che l’8 novembre porterà il suo tour ‘Con i tasti che ci abbiamo’ al Teatro delle Muse.

Norgren (nella foto) è stato definito ‘uno dei tasselli mancanti della musica folk-rock americana, forse perché è svedese, anche se ’Wooh Dang’ è il perfetto esempio di album ispirato dalla liturgia poetica di Bob Dylan, dalla rabbia sorda di Neil Young e dal nostalgico rock-blues alla Black Keys’. I Verdena arrivano ad Ancona con ‘Volevo Magia’, il loro ultimo album, vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. Al nuovo lavoro è seguito un tour che ha registrato quasi sempre il sold-out. Originale la proposta di Jeremiah Fraites, che ha realizzato un album strumentale incentrato sul pianoforte. Dal vivo lo affiancheranno Fortunato D’Ascola al contrabbasso, Giulia Pecora al violino, Clarissa Marino al violoncello e Filippo Cornaglia alla batteria (e al sintetizzatore). Vinicio Capossela farà ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro, ‘Tredici canzoni urgenti’, oltre ai tanti classici del repertorio. Un disco definito ‘polimorfo e collettivo’, che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90, tra ballate, waltz, jive e un cha cha cha. L’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini osserva che "il festival a ogni edizione è stato capace di apportare un grande contributo artistico-culturale alla città", mentre Eric Bagnarelli sottolinea che "quest’anno il progetto è trasversale, avvincente. Ci sono il cantautorato e la musica indie, e una band rock storica come i Verdena". Il festival conferma la collaborazione con l’Amat, che, ricorda Raimondo Arcolai, "da alcuni anni non si occupa solo di teatro e danza, ma anche di musica". Prevendite già disponibili. Info: www.spillafestival.it e [email protected]