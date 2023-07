Dagli atomi ai nonni social Gli ‘Antenati’ di Paolini

"La nostra storia è un poema epico in codice, un cammino tortuoso, una saga senza paragoni e noi non siamo né la fine, né il fine di quella storia". A dirlo è Marco Paolini spiegando il suo spettacolo ‘Antenati. The grave party’. Arricchita dalle musiche di Fabio Barovero, la rappresentazione andrà in scena domani all’Arena San Domenico di Forlì, alle 21.15, inaugurando così la stagione estiva del Teatro Diego Fabbri. Uno spettacolo epico-comico in cui Paolini ripercorrerà la storia della nostra specie, partendo da un ipotetico incontro coi nonni dei nonni. Andando così indietro di 4mila generazioni, nel passato da cui proveniamo ed ereditato pregi e difetti. Siamo una specie che si adatta ad ogni clima, da prede ci siamo evoluti infatti a predatori. Abbiamo inventato le parole e in ognuno di noi ci sono le tracce di chi ci ha preceduto.

Attraverso il teatro divent dunque possibile organizzare una sorta di stravagante riunione familiare con tutti i nonni del passato, chiamati a dare consigli sul rischio di estinzione della specie, anche in seguito ai disastri climatici causati dall’uomo. I temi affrontati nello spettacolo tendono a dimostrare che il nostro presente si lega al passato e a tutti i rischi che sono stati già affrontati dai nostri antenati in 200mila anni: la narrazione iniza dagli atomi e da batteri, fino ad arrivare a quella generazione di nonni che si trovano a cercar di capire internet.

Paolini, classe 1956, è non solo attore, drammaturgo, regista, ma anche scrittore e produttore cinematografico. Gran parte dei suoi spettacoli sono monologhi nei quali veste i panni del narratore senza trucco, costumi o scenografia.

Ma quello di domani è solo ‘l’antipasto’. La stagione estiva teatrale del progetto ‘Verso l’Auditorium Conad città di Forlì’ proseguirà fino a fine luglio con cinque appuntamenti in cui sono attesi artisti come Gioele Dix, Moni Ovadia, Tullio Solenghi e il quartetto Dekru. Accademia Perduta, Romagna Teatri e il Teatro Diego Fabbri affiancano l’Amministrazione Comunale nel difficile momento che Forlì sta attraversando in seguito all’alluvione, pertanto gli incassi dei biglietti saranno devoluti alla raccolta fondi per sostenere le persone maggiormente colpite. Biglietti in vendita a 20 euro. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Diego Fabbri in corso Diaz 38. Per infromazioni 0543.26355 o www.accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci