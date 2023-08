Dai Bon Jovi ai Nu Genea: voglia di ballare

Francesco

Moroni

È la settimana di Ferragosto, ma la musica non va mai in vacanza. ‘La mia playlist’ torna come ogni sabato per regalarvi cinque consigli musicali, spaziando tra generi e gusti e accontentando gli ascoltatori meno esigenti così come i palati più fini: si parte con il classico brano pescato dal passato ed ecco ‘You give love a bad name’ dei Bon Jovi, anno 1986. Come successo appena pubblicato, invece, ecco ‘Fragole’ di Achille Lauro e Rose Villain, già tormentone estivo. Il brano italiano della settimana è ‘Brivido’ di Guè e Marracash, mentre per quello straniero ci affidiamo a ‘Shimbalaiê’ di Maria Gadú. Non da ultimo, il solito ‘pezzo’ scelto in maniera totalmente casuale: tocca a ‘Tienaté’ del duo partenopeo Nu Genea, capace di far ballare chiunque a qualsiasi latitudine, dalla mattina alla sera.

Playlist: Bon Jovi, You give love a bad name; Achille Lauro e Rose Villain, Fragole; Guè e Marracash, Brivido; Maria Gadú, Shimbalaiê; Nu Genea, Tienaté.