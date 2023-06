Dai Nu Genea alla Saudade di Maro

Francesco

Moroni

O gni sabato, questo spazio è un modo per coinvolgere i lettori e condividere la colonna sonora di questi mesi. Sarà possibile trovare sempre un pezzo dal sapore retrò, per un tuffo nel passato. Ed ecco allora che Playahitty, con The summer is magic, rispolverata dal 1994, si presta come ouverture per la bella stagione. Spazio, però, anche alle hit di successo appena uscite: per i fan della scena hip hop Oltreoceano, peschiamo dal mazzo Nas Morales, brano di Nas prodotto da Metro Boomin, che domenica prossima sarà anche in Toscana per l’unica data italiana del suo tour. Nella nostra playlist ci sono poi sempre un pezzo italiano, questa volta tocca a Praja Magia dei Nu Genea, e un pezzo straniero: oggi tocca a Saudade, saudade di Maro, splendida artista portoghese presente all’Eurovision 2022. A chiudere, un pezzo ‘jolly’: e perché, allora, non iniziare con Cosa sarà di Lucio Dalla, per augurarsi un’estate da sogno? Playlist: Playahitty, The summer is magic; Nas, Metro Boomin, Nas Morales; Nu Genea, Praja Magia Maro, Saudade, saudade; Lucio Dalla, Cosa sarà?