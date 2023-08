Dalle Mondine a Cisco Tutte le sfumature del Combat Folk

Un festival nel festival (Entroterre) a Forlimpopoli, dedicato alla musica popolare. Inizia questa sera un viaggio nel Combat folk nell’Arena del Cinema Verdi (piazza Fratti). L’anteprima è (alle 20.30) con la proiezione di Gli anni che cantano, docufilm di Filippo Vendemmiati sulla storia del Canzoniere delle Lame, gruppo di musica, politica e impegno sociale nato a Bologna nel 1967. Domani, sempre 20.30, ecco il Coro delle Mondine di Bentivoglio e, alle 21.30, il quartetto acustico The Gang in Le Radici e le ali. Sabato alle 21 sarà la volta di Cisco in Baci e Abbracci Tour, spettacolo che ripercorre i suoi oltre 30 anni di carriera, a partire dai Modena City Ramblers: in apertura, alle 20.30, la band Fratelli Margherita.