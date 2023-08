Daniela Pes, note di Gallura "Inseguo il puro suono"

Salirà oggi sul palco dell’Hana-Bi, a Marina di Ravenna, la trentunenne cantautrice gallurese Daniela Pes, Targa Tenco quest’anno per il suo album d’esordio Spira, che porta in scena in un live set duo elettroacustico che la vedrà duettare sul palco con Maru, musicista di origini siciliane di base a Bologna.

La cantautrice, già invitata a Time in Jazz e all’Harp Festival di Rio de Janeiro, toccherà con il suo tour diverse regioni italiane, portando su vari palchi il suo sound in cui confluiscono la tradizione del nord della Sardegna, la formazione jazz e l’incontro con l’elettronica.

Daniela Pes, nell’album troviamo l’incontro di tradizione ed elettronica: della Gallura e di varie scene musicali internazionali. Ma cos’è ‘Spira’?

"Questo progetto ha inizio con il lavoro cui mi dedicai a partire dai componimenti di Gavino Pes, un poeta che porta il mio stesso cognome, come me originario di Tempio Pausania. Ho musicato molte delle sue poesie, fino a che non ho sentito la necessità di spingermi altrove, di superare i confini di quella che era una metrica già data. Ho cessato di chiedermi cosa fosse giusto o sbagliato, preferendo abbandonarmi al flusso creativo".

L’orizzonte di quel Pes ha finito con l’essere lontano dal suo?

"Non ho mai realmente percepito un senso di distacco. Quelle poesie raccontavano della Tempio dell’epoca, di faide, di innamoramenti. Di temi in qualche modo eterni".

Quale rapporto intrattiene con la sua lingua, il gallurese?

"Molti dei fonemi delle mie canzoni sono pure invenzioni, sillabe che inseguono un suono. Credo in una musica che è ascolto astratto, ricerca continua, esplorazione della scrittura, che assuma i contorni di un continuo interfacciarsi con l’istintività. Il nome Spira è puro suono, come molto del materiale dell’album. È un nome che mi ha sempre comunicato qualcosa, che mi ha sempre dato l’impressione di contenere quanta più parte possibile della mia musica. Ho sempre sentito che avrebbe finito con l’essere il titolo dell’album".

L’album porta l’impronta riconoscibilissima di Iosonouncane, non è così?

"Ho scelto di lavorare con lui perché il suo lavoro sa spingersi davvero oltre: in lui c’è una costante ricerca identitaria che ha punti di contatto con la mia, nonostante l’approccio musicale e il background siano completamente differenti".

f. d.