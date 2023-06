Danza sotto i portici E ai Servi concerto per il Teatro Rossini

Trenta danzatori in splendidi costumi per evocare le atmosfere di una corte Settecentesca, in un corteo che dalle Due Torri sfilerà fino al Quadriportico dei Servi: è la magnifica coreografia de Il trionfo del Barocco a cura di 8cento, in programma stasera alle 20 all’interno di Bologna Portici Festival. Altro appuntamento della grande festa urbana, sempre stasera alle 21.30, un appuntamento dedicato alla solidarietà: la Basilica di Santa Maria dei Servi ospita infatti Rossini per il Rossini, concerto di beneficenza a sostegno della rinascita del Teatro Rossini di Lugo, gravemente danneggiato, con la Cappella Musicale dei Servi che eseguirà lo Stabat Mater rossiniano e numerosi ospiti.