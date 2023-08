Danzano gli aquiloni nell’aria Fra arte e natura ‘Controvento’

Aquiloni, ma anche mongolfiere e passeggiate, per un’immersione nei colori. Torna la terza edizione di Controvento – Festival dell’aria, dal 26 agosto al 2 settembre, nella cornice di location immerse nella natura come colle San Marco e il pianoro di San Giacomo, e nell’arte, come il centro storico di Ascoli e la pinacoteca. Sostenuto da Regione, Comune, Bim Tronto, Fondazione Carisap, Camera di commercio e Consorzio turistico dei Monti Gemelli, il festival è curato artisticamente da Carlo Bachetti Doria e Davide Rondoni. In otto giornate saranno circa trenta gli eventi in programma, rivolti ad adulti, giovani e bambini, che spaziano dall’arte alla natura, dallo sport al teatro, dalla musica ai laboratori didattici e ludici. Si svolgeranno esibizioni e gare di aquiloni, voli in mongolfiera, escursioni, passeggiate botaniche, laboratori, spettacoli, concerti, esposizioni d’arte, eventi gastronomici, dimostrazioni sportive, mercatini di prodotti tipici e dibattiti. "Controvento – dice Bachetti Doria – nasce con una forte impronta territoriale ed è cucito su misura sulla storia e sul paesaggio di Ascoli. Le location scelte saranno molto suggestive: dal teatro naturale della cava Giuliani che diventerà il palcoscenico di molte iniziative tra cui quelle con il trombettista di fama internazionale Fabrizio Bosso e l’arpista Vincenzo Zitello, la zona collinare di San Marco fino alla pinacoteca di Ascoli che ospiterà la mostra Sulle tracce della Sibilla, tra arte e poesia.

"Approfittiamo di questa edizione del festival – continua il sindaco Marco Fioravanti – per annunciare che siamo riusciti, insieme al Cotuge, a portare 12 milioni di euro per dare un rilancio a tutti i monti Gemelli con una nuova cabinovia che partirà dal piazzale di Remigio fino all’ex rifugio. Dunque, un investimento infrastrutturale per portare tante persone". Per quanto riguarda l’esposizione che verrà inaugurata sabato in pinacoteca, Carlo Bachetti Doria sottolinea come "quest’anno abbiamo deciso di non adottare la soluzione dell’one painting show, ovvero una sola opera capolavoro, ma di celebrare il tema della Sibylla con una mostra che ripercorre la rappresentazione di questa figura leggendaria dal Rinascimento fino ai nostri giorni attraverso le opere di artisti come Cola dell’Amatrice, Adolfo de Carolis, Pericle Fazzini, fino ai contemporanei Matteo Basilè e Omar Galliani. Sarà possibile ammirare anche le Sibylle degli scultori Paolo Annibali e Ado Brandimarte". Programma completo sulle pagine social del festival.

Lorenza Cappelli