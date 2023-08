De Giovanni nel ‘Borgo felice’ "Torna il commissario Ricciardi"

Dopo Michele Placido la rassegna culturale di Montalto Marche Il Borgo Felice prosegue oggi alle 18 con Maurizio De Giovanni. Lo scrittore, che nell’occasione presenterà il suo ultimo libro Sorelle. Una storia di Sara (Rizzoli), in dialogo con Francesca Filauri. A seguire, vi sarà la proiezione del film Il silenzio grande, con la regia di Alessandro Gassmann, per il quale De Giovanni ha scritto la sceneggiatura. L’allestimento delle due serate è a cura del cinema Margherita di Cupra Marittima e organizzate dal Comune di Montalto delle Marche e dal Circolo Cultural-mente Insieme, nell’ambito del progetto Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future. Per i prossimi mesi attori, registi, scrittori, poeti e performer ben noti al grande pubblico, si alterneranno a Montalto delle Marche per dare vita a una contaminazione di generi finalizzata a stimolare l’interesse di target ampi e variegati.

De Giovanni, i suoi romanzi sono diventati film televisivi di grande successo, dal ‘Commissario Ricciardi’ a ’I Bastardi di Pizzofalcone’. Ci racconta di cosa parla il suo ultimo lavoro?

"Si tratta del sesto episodio della saga di Sara che riguarda un’ex agente segreto sessantenne richiamata in servizio a causa di alcuni accadimenti e al rapimento di un’ex collega. Per questo romanzo si stanno girando le immagini per una serie di Netflix".

Quale sarà il suo prossimo libro?

"Sto scrivendo un altro romanzo della serie Commissario Ricciardi".

Le storie che racconta nei romanzi hanno sempre un fondo di verità a fare da guida, oppure sono frutto della fantasia?

"No, non sono ispirati a notizie ed eventi, ma sono opere di fantasia, pur potendo essere ispirato dalla vita reale. I miei racconti non hanno una corrispondenza con la realtà".

Montalto delle Marche è una cittadina di circa 2mila abitanti, cosa si attende da questo incontro?

"È sempre un piacere per me incontrare i miei lettori, a prescindere dal luogo dove si trovano. Vi sarà poi la mia amica Francesca Filauri e sono felice di rivederla. Sto tenendo una serie di incontri nelle Marche, poi andrò in Abruzzo e lunedì sarò a Vasto".

Come sceneggiatore sta lavorando a qualche film?

"Uscirà la quarta serie de I Bastardi di Pizzofalcone, che è già pronta e poi ci sarà la serie di Sara che stanno girando".

Marcello Iezzi