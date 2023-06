De Luigi e Accorsi on the road

"Che bell’incontro con Fabio De Luigi – scrive Stefano Accorsi sui social –. Ci conoscevamo appena e in questo film interpretiamo due fratelli. Lui romagnolo, io emiliano. Va a finire che riusciamo a far togliere il trattino dal nome della nostra terra: Emilia-Romagna. Un road movie su due vecchi motorini fantastici, dagli Appennini fino al mare, ho ancora gli occhi pieni della bellezza di tutti i posti che abbiamo attraversato". Il film che ha visto battere il primo ciak proprio ieri a Longiano, scritto e diretto dal santarcangiolese Fabio De Luigi, è ’50 km all’ora’, e narra le vicende di due fratelli si ritrovano al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri accanto alla moglie. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, affronteranno un viaggio attraverso l’Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti. Prodotto da Colorado Film, è il terzo film da regista per l’attore romagnolo, il primo insieme a Stefano Accorsi. L’attore non sarà solo dietro la macchina da presa, ma si è ritagliato anche un ruolo da protagonista in questa commedia dal taglio da road movie.

Rosalba Corti