Di Cioccio, pagine di liberazione "Accettarsi per tornare a vivere"

di Elisabetta Rossi

Per tutti, la conduttrice di successo, spigliata, versatile, passata con agilità dal ruolo di speaker radiofonica a quello di Iena, da quello di attrice sul grande e piccolo schermo, a timoniera del talk show su sesso e dintorni, La Malaeducaxxxion. Ma ogni volta che si spegnevano i riflettori, restava solo lei e il suo segreto. Inconfessabile. Per paura e vergogna. Per 21 lunghi anni. Fino a quando decide che è arrivato il momento di buttare via la maschera. E di rivelare al mondo che è sieropositiva. Lei è Elena Di Cioccio e la storia della sua rinascita, è scolpita nelle quasi 300 pagine di Cattivo sangue che presenterà stasera a Passaggi festival alle 22 al Pincio.

Di Cioccio, cosa l’ha spinta a mettere fine a quel segreto?

"Ci sono state più spinte e tra queste la morte tragica di mia madre che ha scelto di andarsene. Nella sua montagna di dolore ho visto caratteristiche simili alle mie. Ho capito che non avevo risolto nulla di me, che da quando, 21 anni fa, avevo scoperto di avere l’Hiv, vivevo nella paura dello stigma, della discriminazione. Il mio problema era di non accettazione. E invece ho capito che dovevo accettarmi. E così ho cominciato a scrivere questo libro, ma per me. Ho messo in fila le cose. Ed è stata una liberazione. Ora sono la persona più felice del mondo" Eppure per 21 anni è riuscita comunque a brillare nella sua professione…

"Sono stata altamente funzionale nella disfunzionalità. Questo mi ha permesso di sopravvivere".

Il suo coming-out ha riportato attenzione sull’Hiv su cui, dopo l’exploit degli anni ’80, era calato il silenzio. Come sta lei oggi?

"Non sono più infettiva, non contagio più, potrei fare un bambino. Sono in questa condizione da 15 anni. La medicina sull’Hiv ha fatto passi straordinari. È una malattia cronicizzata, non è più mortale. Prima usavo farmaci che mi limitavano tantissimo, dovevano stare in frigo ad esempio. Ora faccio una semplice iniezione. Ma c’è voluto un tempo tecnico perché la scienza potesse dimostrare, dati alla mano, che oggi queste medicine ci rendono liberi. Eppure ci sono persone che hanno ancora paura a farsi i test. E invece è meglio farlo subito, per il bene di se stessi e degli altri. Ma manca ancora la comunicazione".

Conosce qualcuno che si tiene dentro il segreto?

"Sì purtroppo. Una 17enne mi ha detto che il suo papà è sieropositivo ma loro non lo dicono perché temono che la loro famiglia venga etichettata e discriminata. È un dolore grande. La malattia non è una colpa, io come quel papà non abbiamo fatto nulla di male. Dobbiamo accettarci. Io l’ho fatto e sono tornata a vivere".