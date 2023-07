Dodgeball, dal film cult alla spiaggia

Francesco

Zuppiroli

Nell’immaginario comune il dodgeball altro non è che un espediente cinematografico per consegnare al pubblico l’iconico ’Palle al balzo’, pellicola datata ’04 con Ben Stiller e Vince Vaughn. Ma quelle due squadre che si affrontano a suon di ’sassate’ da una parte all’altra del campo, tirando una sfera secondo il principio della palla avvelenata: "chi viene colpito è fuori", sempre di più sta prendendo piede in riva al mare. Lì dove tante volte capita che a essere spodestati siano i tradizionali beach volley o tennis. Dal verticale all’orizzontale, sul rettangolo di sabbia molte volte la linea di tiro cambia direzione e l’evoluzione della palla prigioniera prende sempre più piede grazie anche ai tuffi e schivate degne del miglior Karate Kid favorite dal soffice letto di sabbia che attutisce gli urti. L’importante è non farsi colpire. E quando la competizione si mischia al divertimento, con il dodgeball i giocatori sono pronti proprio a tutto pur di schivare la palla come Zerocalcare la vita in ’Strappare lungo i bordi’. In entrambi i casi: cinture nere.