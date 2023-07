’Don Juan’ danza il suo desiderio

Torna la danza allo Sferisterio di Macerata con uno spettacolo premiato come miglior produzione del 2020: ’Don Juan’, creazione per sedici danzatori firmata da Johan Inger con Aterballetto, in programma questa sera alle 21.

Per la prima volta dal debutto a Ferrara nell’ottobre del 2020, la coreografia firmata dal celebre svedese è accompagnata dall’esecuzione dal vivo della partitura scritta da Marc Álvarez e orchestrata da Manuel Busto, affidata alla Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Manuel Coves. Inger rilegge Don Juan in modo personale, puntando sulla ’dipendenza’ del personaggio.