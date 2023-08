Donna Rosa, gusto al mare "Crediamo nella qualità"

La spiaggia e il ristorante già raccontano tutta la filosofia dello stabilimento Donna Rosa, creato esattamente nel 2000 e cresciuto giorno dopo giorno, come una creatura viva, dall’esperienza dei tre soci, Luca Montanari, Massimo Caminati e Domenico Regini. "Ristorazione e spiaggia sono il nostro credo – spiega lo stesso Domenico Regini –. Quando siamo nati, il concetto di pranzo o cena in uno stabilimento era più familiare. Per noi doveva essere di grande qualità con particolare attenzione alle materie prime. E così è stato: abbiamo assunto chef, come avevamo visto all’estero. Marina di Ravenna stava crescendo e secondo noi aveva bisogno di questo: a noi interessava soprattutto la qualità e la qualità ci ha sempre ripagato". Tanto che nel 2015 è stato decisa un’imponente ristrutturazione per dar più spazio al ristorante.

"Ma curiamo in maniera maniacale anche la spiaggia: tre anni fa abbiamo deciso di cambiare tutti gli ombrelloni. Avevamo deciso per questo rinnovamento: con una disposizione a lisca di pesce che, oltre a garantire più spazio, dall’alto offre una visione magnifica. Inoltre abbiamo scelto ombrelloni che si aprono da soli, con un telecomando che ne può gestire uno solo o tutti insieme. Il meccanismo è montato sull’ombrellone è funziona ad energia solare, dunque pratico, ma senza inquinare o consumare". Oltre alle serate danzanti del martedì e della domenica, e agli aperitivi quotidiani, si possono gustare ottime pietanze al ristorante. Ma non mancano i campi da beach tennis o beach volle.

u. b.