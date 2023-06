Doppia tappa bolognese da Ottolini e Bosso alla Jazz In’It Orchestra

Il lungo festival Crossroads fa una doppia tappa nel bolognese. Stasera al parco Ca’ Nova di Medicina vanno in scena gli affreschi sonori che muovono dalle polifonie di New Orleans per le consonanze di due ottoni di refrattaria grandezza: Mauro Ottolini, virtuoso del trombone e Fabrizio Bosso, tra le più emozionanti trombe jazz viventi. A Storyville, quartiere a luci rosse della città della Lousiana dal 1897 al 1917, Ottolini, anima jazzistica disadorna di note integrata con quella melodica sfumata di bluesy, ha dedicato un disco dal titolo omonimo che è jazz primigenio dalla vocazione corale intessuto di storie di uomini e donne. Una ’Storyville Story’ che procede per capitoli swinganti e ben architettati, intrecciati con l’intensità vocale di Vanessa Yorke e l’emancipazione strumentale di Glauco Benedetti (sousaphone), Giulio Scaramella (pianoforte) e Paolo Mappa (batteria).

Crossroads martedì fa tappa a Marzabotto nell’Area Archeologica Museo Pompeo Aria (inizio alle ore 21) con la Jazz In’It Orchestra che ospita il solista Bob Mintzer al sassofono per una produzione originale.. Nella Jazz In’It Orchestra sfilano talenti dell’area emiliana coordinati da Marco Ferri (sax). In scaletta brani originali ed altri resi celebri dalle grandi orchestre di Duke Ellington, Count Basie e Thad Jones.

Gian Aldo Traversi