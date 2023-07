Dove andare in vacanza ad agosto: 6 destinazioni low cost e last minute

Bologna, 19 luglio 2023 – Vietnam, Thailandia, Turchia, Perù, Filippine, Argentina, Cuba, Egitto, Portogallo e Marocco. Sono queste, secondo analisti ed esperti del settore turistico, le dieci destinazioni meno costose per l’estate 2023, da prenotare anche last minute se si intende trascorrere le proprie ferie d’agosto lontano da tutto.

Vacanze in agosto: ecco 6 idee low cost su dove andare

Da non trascurare, tuttavia, le incognite legate al caro voli, quest’anno una vera spina nel fianco per chi ama viaggiare, e quelle dovute alle avversità atmosferiche, spesso difficilmente prevedibili in alcuni dei Paesi appena menzionati. Chi abbia un budget poco flessibile o non intenda esporsi a rischi e incertezze può sempre optare per le destinazioni italiane: è il turismo cosiddetto ‘di prossimità’, emerso durante la pandemia e ancora in grado di serbare gustose sorprese, con danni limitati al portafoglio.

Ecco, allora, sei mete last minute tra Emilia Romagna e Marche: spesso a un tiro di schioppo da casa, non richiedono enormi sforzi organizzativi e possono essere prese in considerazione anche a pochi giorni dallo scoccare delle ferie.

1 Riviera romagnola

Da sempre l’ideale per famiglie e bambini, la costa dell’Emilia Romagna offre, oltre al mare e alle ampie spiagge dorate, innumerevoli servizi e attrazioni per tutti i gusti: basti pensare ai parchi tematici (ben 11 da Ravenna a Cattolica, tali da rendere l’area il più grande ecosistema del divertimento d’Europa), ai centri termali, alle tante occasioni per praticare sport all’aria aperta, ai grandi eventi ‘by night’, musicali e non solo. Poi ci sono le città d’arte come Ravenna, custode di ben otto monumenti dichiarati Patrimonio dell’umanità Unesco, e Rimini, crocevia di culture da più di duemila anni. Valgono il viaggio anche le bellezze naturalistiche, dal parco del Delta del Po, in cui trovano rifugio diverse specie di uccelli rari, alle saline di Cervia, fino alle valli di Comacchio. In Riviera gli amici a 4 zampe sono i benvenuti: gran parte degli stabilimenti balneari è attrezzata per accoglierli e numerosi hotel offrono servizi e comodità pensati appositamente per loro.

2 Urbino: patria di Raffaello Sanzio e città Unesco

Ritenuta una delle capitali del Rinascimento italiano, di cui ancora oggi conserva appieno l'eredità architettonica; la marchigiana Urbino è una città colma di bellezza. Basti pensare che, dal 1998, il suo centro storico è Patrimonio dell'umanità Unesco. Da vedere, in particolare, Palazzo Ducale: ‘un palazzo in forma di città ’, lo definì Baldassarre Castiglione, impressionato dalla reggia in cui dimorò Federico da Montefeltro. Caratteristico per i suoi torricini, il palazzo è oggi sede della Galleria nazionale delle Marche e ospita, al suo interno, una delle più importanti collezioni d'arte del Rinascimento italiano. Sono presenti splendide pitture di artisti quali Raffaello, Piero della Francesca, di cui spicca la famosa Flagellazione di Cristo, Paolo Uccello, Tiziano e Melozzo da Forlì. Da non perdere anche la casa museo di Raffello Sanzio, dove visse il celebre pittore. Curiosità enogastronomica: tra le specialità locali, rinomata è la casciotta d'Urbino Dop, un formaggio a pasta semicruda da tavola, realizzato sin dall'antichità. Gustosa anche la crescia urbinate, definita anche crescia sfogliata, una sorta di focaccia che si mangia calda con salsiccia, erbe di campo, prosciutto, lonza o formaggio.

3 Itinerari tra i borghi delle Marche

Non tutti sanno che le Marche sono una delle regioni con il più alto numero di borghi certificati tra i Borghi più belli d’Italia, custodi di un immenso patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni. Ognuno di essi garantisce a chi li visita panorami mozzafiato, piazzette deliziose, storie e leggende, opere d’arte, vini pregiati e specialità locali. Questi luoghi - spesso poco conosciuti e avvolti dal fascino delle cose autentiche, inscindibili dalle persone che li vivono – sanno sempre conquistare il cuore dei viaggiatori, accogliendoli con sincera spontaneità. Ecco, allora, nel Montefeltro e nella Val Metauro (al confine con la Romagna), Monte Grimano Terme, Macerata Feltria, Frontino (il comune più piccolo della provincia di Pesaro-Urbino, definito il salotto del Montefeltro) e Mercatello sul Metauro. Per immergersi nel Medioevo, ecco un itinerario tra Gradara (borgo reso immortale dal suo castello, nel quale si sarebbe consumata la tragica storia d’amore tra Paolo e Francesca, raccontata da Dante nel V canto dell’Inferno), Fiorenzuola di Focara e la minuscola e meno celebre Montefabbri, vero e proprio angolo di paradiso incastonato nel verde.

Un tour tra storia, arte e tipicità enogastronomiche contempla, invece, i borghi anconetani di Offagna (noto per la sua rocca e per il vino doc Rosso Conero) e Montecassiano, famoso per i sughitti, una polenta dolce fatta con mosto, farina di granoturco e noci. Nell’entroterra maceratese, infine, ecco un itinerario perfetto per gli amanti degli sport outdoor, in particolare della bici: partenza da Treia, la città del gioco del pallone con il bracciale, abbracciata da uno scenario naturale suggestivo; tappa a Cingoli, il ‘balcone delle Marche’; per concludere l’esperienza a Esanatoglia, piccolo scrigno di gioielli, tra cui il suggestivo eremo di San Cataldo.

4 Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli

Non solo Riviera: l’Emilia-Romagna è infatti molto, ma molto di più, è una terra affascinante da esplorare e buona da mangiare, oltre a essere estremamente ricca e varia dal punto di vista paesaggistico e culturale. Ferragosto può essere l’occasione giusta per un tour fra i castelli del Ducato che dominano l’Emilia, in particolare le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Sono oltre 50, infatti, i maestosi castelli, da quello di Canossa, risalente all’anno 1000, al romantico castello di Torrechiara - senza dimenticare la magnificenza della reggia di Colorno (una Versailles in miniatura) o gli splendori del castello di Rivalta – disseminati sul lembo di territorio compreso fra l’Appennino e il grande fiume Po. Numerosi gli itinerari disponibili, con possibilità di scoprirli a cavallo, a bordo di un’auto d’epoca o di una moto Harley Davidson o, addirittura, con un volo in mongolfiera. Per ulteriori informazioni, cliccare su: https://www.castellidelducato.it/.

5 Trekking sulla Via degli Dei e percorsi a piedi

Bologna, con i suoi 40 km di portici, è il punto di partenza dell'itinerario; Firenze, città patrimonio Unesco, il luogo d'arrivo. Ma potrebbe essere anche il contrario. In mezzo c’è l'Appennino Tosco Emiliano, con il suo fascino di luogo ancora poco battuto dal turismo di massa: la riserva naturalistica del Contrafforte pliocenico, la “Flaminia militare”, strada costruita nel 187 a.C. per volontà del console romano C. Flaminio, il castello del Trebbio, voluto da Cosimo I de' Medici, il santuario di Monte Senario, dove i frati offrono ai camminatori il liquore “Gemma di abeto”, segretamente preparato in loco, la città di Fiesole, borgo delle colline fiorentine, di fondazione etrusca. Tutto questo è la Via degli Dei, un itinerario non religioso, nato grazie all’impegno di un gruppo di camminatori bolognesi del Cai (i Dû pâs e ’na gran magnè, Due passi e una gran mangiata, in dialetto). È ispirato a un tracciato storico noto da millenni: gli Etruschi e i Romani lo percorsero per sviluppare i loro traffici, mercanti e viandanti lo intrapresero durante il Medioevo, ha visto momenti tragici come la seconda guerra mondiale (in gran parte siamo sulla Linea Gotica) e, oggi, ha fatto rifiorire piccoli paesi dell’Appennino che altrimenti avrebbero subito l’abbandono dei loro abitanti per mancanza di lavoro o di opportunità. Ma chi ama camminare all’ombra dei boschi ha a disposizione una vasta scelta di parchi e riserve naturali, fra cui il più celebre è sicuramente il Parco naturale delle Foreste Casentinesi, meraviglioso in tutte le stagioni.

6 Monti Sibillini

Tornando nelle Marche, nell’elenco pressoché infinito di tesori da scoprire spiccano certamente i Monti Sibillini, sulla linea di confine naturale fra Marche e Umbria. confine naturale tra le Marche e l’Umbria. La catena montuosa deve il nome al Monte Sibilla ed è un paradiso selvaggio (attenzione: controllare sempre, prima di partire, i sentieri accessibili e quelli vietati), amato da camminatori e appassionati di montagna.

Disseminate tra le provincie di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, le vette dei Monti Sibillini sono un’oasi di pace, abitata da caprioli, aquile e lupi e costellata da fitti boschi, laghi e ruscelli. Uno scenario naturale ricco, peraltro, di leggende e storie appassionanti, tra cui quella della grotta della Sibilla, o grotta delle fate, proprio in cima al monte Sibilla. La vetta più alta della catena è il Monte Vettore, che raggiunge i 2476 metri. Tra le attrazioni consigliate proprio in agosto, o comunque in piena estate, c’è il lago di Pilato, specchio d’acqua di origine glaciale in cui si specchiano le vette dei Sibillini. Per raggiungerlo occorre percorrere a piedi un anello di circa otto chilometri, tra andata e ritorno. Anche in questo caso, è bene consultare il sito web dell’ente del parco per verificarne l’apertura (http://www.sibillini.net/).

Restando nel territorio dei Sibillini, un altro scenario naturale ineguagliabile sono le Lame Rosse: un canyon rosso fuoco che compare all’improvviso - dopo un trekking di circa 7 chilometri, con partenza dalla diga sul lago di Fiastra - in mezzo a una foresta di querce.