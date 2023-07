Drusilla Foer, un futuro in musica "Adoro suscitare dubbi nella gente"

di Carlotta Benini

Teatro, tv, cinema, ora anche il debutto nel mondo della musica, con un singolo on air da giugno in cui duetta con Asia Argento e un atteso album di inediti in uscita in autunno. I territori artistici li ha esplorati praticamente tutti, Drusilla Foer, l’unica cosa che ancora deve sperimentare, dice, "è una vacanza". "Un intero mese sabbatico, sarebbe un sogno – racconta l’affascinante nobildonna toscana nata dall’estro di Gianluca Gori –. Ma l’agenda non me lo permette, quindi mi accontenterò di qualche giornata di relax nella Riviera romagnola".

Attrice, autrice, monologhista, icona di stile: Drusilla Foer stasera alle 21.15 è di scena a Cesena, in Piazza del Popolo, con ‘Eleganzissima’, il recital in divenire da lei scritto e interpretato che, dopo aver collezionato oltre 150 mila spettatori in più di 100 spettacoli in tutta Italia, oggi è un format di culto.

Madame Foer, nel suo show si ride ma si parla anche di sopraffazioni, pregiudizi, violenza sulle donne. Come riesce a trattare queste tematiche con elegante leggerezza?

"Ho un desiderio bulimico di farmi ascoltare e so che parlare di certi temi in modo assertivo e troppo rigido non serve. Sul palco porto il mio punto di vista, con la premessa di poter sbagliare: mi piace creare il dibattito, instillando il dubbio".

‘Io ne voglio ancora’ è il singolo uscito un mese fa che sancisce l’inedita collaborazione con Asia Argento. Come è avvenuto il vostro incontro?

"In modo molto naturale. Volevo un personaggio un po’ noir e un po’ conflittuale, che rispecchiasse il mio modo di essere. Asia è una combattente, come me. E poi è simpatica, educata, gentile, sincera, caratteristiche non scontate".

Il messaggio di questa ammiccante hit dance?

"È un inno alla vita, un invito a morderla e a non appiattirsi sulle convenzioni".

E poi a ottobre un album di inediti: può anticipare qualcosa?

"Raccoglie pezzi scritti da grandi autori, tra cui Tricarico, Mogol, Mariella Nava. Ogni brano è una sfaccettatura di me. Non vedo l’ora che esca, sono molto soddisfatta, come mai sono stata prima".

Lei che ha viaggiato tutto il mondo, cosa pensa della Riviera romagnola?

"Amo l’energia della Romagna e il suo popolo così aperto, allegro, ospitale. Non vedo l’ora di godermi qualche giorno di villeggiatura in una piccola pensione sul vostro mare. Farò pisolini, leggerò molto: tutte quelle cose ’da anziana’ che naturalmente adoro".