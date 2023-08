Emilia, storia di una donna La pioniera del turismo

Una storia che va avanti dal 1929, quella dello stabilimento Emilia di Portonovo. Nel cuore della riviera del Conero, in tanti scelgono di trascorrere dei momenti di relax distesi sotto i tanti ombrelloni a due passi dal monte Conero, in un mare che è una tavola, limpido e azzurro, tanto da confondersi con il blu del cielo.

Vale la pena di ricordare la storia di questo bagno. Emilia, al secolo Giulia Palmina Gasparoni, nasce nella frazione Poggio di Ancona il 30 agosto 1899. Donna piccola ma forte come una quercia, a lei si lega indissolubilmente la storia della baia di Portonovo. Assieme al marito, Emilio Dubbini, nel 1920 apre una cantina nella frazione del Poggio, che diverrà l’attuale Osteria del Poggio. Di lì a poco, nel ‘29, è la stessa Emilia a scendere al mare ad organizzare pranzi e momenti di ristoro per i primi turisti, ricchi signori di Ancona che amavano scendere in spiaggia.

Al ristorante, vanno forte i piatti al profumo di mare, con il delizioso mix di seppie, moscioli, insalata di polpo. Prelibatezze i crostini con burro e alici, così come i paccasassi con sardoncino. E poi tuffi a non finire nella suggestiva cornice che richiama spesso turisti da tutta Italia e dall’estero (celebrità comprese). Questi sono i primi 94 anni di storia.

n. m.