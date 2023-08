"Emozioni straordinarie" Grand Hotel, serata finale

Con due ospiti d’eccezione, il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella e il cantautore Marco Ferradini, questa sera alle 19 si chiude la ’La Terrazza della Dolce Vita’ al Grand Hotel di Rimini. Accolti da Giovanni Terzi e Simona Ventura, che come sempre faranno gli onori di casa, offriranno al pubblico un cocktail di motori e musica. Sarà un gradevole epilogo di questa quarta edizione che, per dodici serate fin dal primo incontro culturale, con tante sorprese e protagonisti di grido (trenta ospiti tra autori, registi, giornalisti, cantanti, sportivi e politici), ha regalato emozioni, nonché momenti divertenti e di leggerezza, ’amarcord’ e tanti sorrisi alle centinaia di persone che di sera in sera hanno gremito la platea. Decisamente un successo che suona come un arrivederci al 2024. Lo conferma la granitica coppia Terzi-Ventura, ideatrice del format, che a bilancio commenta: "La Romagna è una terra che amiamo e che, in questi dodici giorni ci ha restituito un entusiasmo meraviglioso. La Terrazza della dolce vita ha regalato a noi emozioni importanti che rimarranno nei nostri cuori".

Stasera dunque, l’ultimo round con Fisichella e Ferradini in questa particolare occasione atteso alla talentuosa figlia Marta Charlotte. Si comincia con Fisichella, che nella sua carriera ha disputato 231 Gran Premi. E’ annoverato tra i piloti più forti della storia, proprio in virtù dell’enorme contribuito dato alla Formula 1 e alle corse del Campionato del Mondo nell’Endurance. Una passione nata da piccolo, grazie al padre che aggiustava i motori e che per la prima volta lo fece salire su un minikart, quando aveva appena otto anni. Sarà un occasione per rispolverare storie e aneddoti del mondo della Formula 1.

Dal rombo dei motori all’esibizione di Marco Ferradini, autore di numerosi brani che fin dall’inizio degli anni Ottanta hanno scalato le hit parade, diventando poi dei classici della musica italiana come Teorema. Artista tra i più importanti della scena italiana, si esibirà con la figlia Marta Charlotte anche lei cantante. Oggi con il padre condivide la passione per la musica e i palcoscenici. Cresciuta a pane e musica, cantautrice e attrice, con una apprezzatissima voce, vanta diverse collaborazioni con artisti famosi come Gino Vannelli, Zucchero, Ron, Roy Paci, William Kentridge e Fabrizio Meloni. La serata è a ingresso gratuito, con prenotazione allo 054122122.

Nives Concolino