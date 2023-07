Eros, un’emozione per sempre "Qui a Ferrara una carica in più"

"Non ho mai avuto occasione di suonare al Ferrara Summer Festival e partire proprio da una bella città italiana mi dà una carica in più per affrontare questi nuovi appuntamenti del Battito Infinito World Tour, vi aspetto a braccia aperte". Così Eros Ramazzotti inizia a scaldare l’atmosfera della città estense nell’attesa della sua esibizione di stasera che aprirà il tour mondiale estivo con quindici date internazionali. Fra gli ospiti più attesi della rassegna, dopo 65 date sold out (su 69), Ramazzotti arriva dunque stasera a Ferrara in piazza Trento Trieste: un grande ritorno in Italia per questo big internazionale della musica.

Ferrara è una data attesissima e unica prima delle altre tappe in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Austria, ed è certo che Ramazzotti emozionerà il pubblico con un concerto che proporrà più di venticinque brani ripercorrendo la sua lunga carriera, per uno show di oltre due ore. Un grande evento – all’interno di quella che Ferrara celebra come una vera e propria Settimana Rosa che nei prossimi giorni porterà in città gli Europe, Lazza e il dj internazionale Paul Kalkbrenner – che vedrà sul palco il cantautore romano e, a seguirlo, una squadra di oltre cento professionisti. Un tour colossal in tutto il mondo, con l’obiettivo di celebrare la vita e l’amore, proponendo una scaletta che scorre nel tempo e nelle note, lasciando spazio anche ad alcuni momenti di improvvisazione o a speciali omaggi.

Il cantautore dei record, con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, porterà ancora una volta i successi del suo monumentale repertorio e le trascinanti hit estratte dall’ultimo album Battito Infinito. Fra i brani intramontabili e leggendari, Quanto amore sei, Più che puoi, Stella Gemella, Se bastasse una canzone, I Belong To You, Un’altra te, Terra promessa, Fuoco nel fuoco, Cose della vita o Un’emozione per sempre, che tra l’altro compie 20 anni.

Un viaggio sonoro, creando un’atmosfera suggestiva arricchita anche da fasci di luce che si irradiano e richiamano l’energia che scorre ininterrottamente per tutto il concerto. "Il Ferrara Summer Festival diventa sempre più ambizioso, di anno in anno –dice l’organizzatore Fabio Marzola –, scegliamo accuratamente gli artisti e ci poniamo come obiettivo quello di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Siamo orgogliosi che gli artisti scelgano la cattedrale per dare il via al proprio tour, lieti che Eros Ramazzotti sia tra questi". L’apertura dei cancelli sarà alle 19.30 e il concerto inizierà alle 21.

Laura Guerra