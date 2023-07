Estate in musica, la playlist di Francesco Moroni per iniziare luglio con il piede giusto

Francesco

Moroni

Se il weekend porta pioggia e perturbazioni su gran parte di Marche ed Emilia-Romagna, l’estate non si ferma e con lei neanche la rubrica settimanale dedicata a ‘La mia playlist’. Il primo pezzo che consigliamo, quello pescato dal passato, è ‘Rotolando verso sud’ dei Negrita, datato 2005: un classico intramontabile quando c’è la calura, per iniziare luglio con il piede giusto e rotolare verso il cloud della stagione. Come pezzo appena uscito, schiacciate play a ‘Velenosa’ di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, con Lil Busso. Il brano italiano della settimana è ‘Portatemi Dio’ di Vasco Rossi, traccia cult di ‘Bollicine’, per un’estate più che frizzante; quello straniero è ‘Me porto bonito’ di Bad Bunny: nuovo fenomeno globale della musica latina e oggi artista più ascolto al mondo su Spotify. Non da ultimo, il brano ‘random’: ecco ‘Way Out’ di Jack Harlow e Big Sean. Playlist: Negrita, Rotolando verso sud; Tredici Pietro & Lil Busso, Velenosa; Vasco Rossi, Portatemi Dio; Bad Bunny, Me Porto Bonito, Jack Harlow & Big Sean, Way Out.