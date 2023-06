Estate tentatrice Una vendetta da manuale

Rosalba

Corti

In estate si tradisce di più. Saranno il calore o i centimetri di pelle scoperta, qualunque sia la causa, i freni inibitori vanno in corto circuito e il rischio tradimento cresce. Ma siamo certi di voler sapere? A volte si dice che l’incertezza è il peggior nemico. Se il nostro rapporto è solido, se è la prima volta che ci troviamo a fronteggiare una preoccupazione di questo genere e siamo certi che si tratti di una scappatella, forse è meglio cercare di non sapere troppo. Se non abbiamo indizi che la storia sia ancora in corso e il suo comportamento nei nostri confronti non è cambiato, anzi è particolarmente premuroso tanto da farci supporre che abbia qualcosa da farsi perdonare, non indagare troppo. Cambia se sui social compaiono foto compromettenti con ’amiche’(o amici) in atteggiamenti troppo confidenziali o provocanti, dei mi piace di troppo e se ci sono momenti di silenzio o sospetti di bugie. Ora vale la pena chiedere? No, non lasciamo confessare, non facciamo lo sbaglio di far alleggerire la coscienza. Meglio non concedere la soddisfazione. E’ pur sempre una piccola vendetta mostrarsi superiori. Per poi frugare tra le sue mail.