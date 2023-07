Etichetta in Spiaggia, Rosalba Corti ci Spiega Cosa Non Fare

Rosalba

Corti

Che cosa da più fastidio in spiaggia? Sdraiati sotto il sole se c’è un qualcosa che urta più della presenza di una zanzara, di un capriccio di in bambino, di uno strillo all’orecchio, ci si infila le infradito, e si torna a casa o in albergo con il verso girato. Perché anche sulla sabbia, dovrebbe esistere un’etichetta, alcune piccole attenzioni che possono fare la differenza. Per esempio evitare di usare il telefono in maniera altisonante mettendo al corrente tutti i vicini d’ombrellone delle proprie paturnie quotidiane. Ma il massimo della cafonaggine è la spremitura dei brufoli, strana e stomachevole pratica che tante coppie affiatate mettono in atto, incuranti dello spettacolo imbarazzante che offrono. La spiaggia, si sa, resta pur sempre un luogo dove apprezzare la varietà del genere umano: c’è il tipo che si porta la casa, e stende sulla battigia tutto l’arredamento, la tipa che ti fuma in faccia, la famiglia numerosa che mangia i peperoni alle 10 del mattino. Ma su tutte vince la mamma stressata che urla al figlioletto "Devi stare qui!". "Ma non solo qui, più qui qui".