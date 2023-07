Europe, la band senza età "Il sogno è ancora vivo"

di Laura Guerra

"Grazie a tutti coloro che ci seguono, siamo onorati di essere ancora qui. Non vediamo l’ora di vedervi tutti per questo tour molto speciale!". È lo stesso Joey Tempest ad aver dato appuntamento a tutti i fan, annunciando a gennaio le date del tour estivo che vedrà oggi arrivare a Ferrara gli Europe. Storica rock band che, partita nel 1981 dalla Svezia ha poi conquistato il mondo arrivando stasera al Ferrara Summer Festival, unica data italiana. Un’occasione davvero della quale approfittare visto che per rivederli in Italia occorrerà aspettare il 2 ottobre ma con la data di Milano già sold out da tempo nel Time Capsule che festeggerà i 40 anni della band. Con ‘Final Countdown’ scritta nel 1982 e divenuta album nel 1986, gli Europe vendettero oltre 15 milioni di copie e il singolo raggiunse il primo posto in classifica in 25 Paesi, consacrandoli a livello globale. Ma dopo 40 anni sono ancora ben lontani dal loro conto alla rovescia finale. Una carriera lunga e ricca di altri successi che la band ripercorrerà in questa serata imperdibile a Ferrara, tornando dopo cinque anni, intervallati da una comparsata televisiva l’anno scorso all’Arena di Verona. Il celebre gruppo è atteso in piazza Trento Trieste alle 21: amato da milioni di fan negli anni ’80 e ’90 sta attualmente vivendo un nuovo momento di successo internazionale. Joey Tempest alla voce, Mic Michaeli alle tastiere, Ian Haugland alla batteria, John Levén al basso e John Norum alla chitarra sono pronti a incendiare il palco con la loro energia travolgente, trasformando la piazza, ai piedi del Duomo, in una vera e propria oasi di musica all’aperto.

"Abbiamo il privilegio di realizzare i nostri ed i sogni di tanti fan. Ferrara come un aeroporto metafisico di star per dar luce ed inspirare le nostre vite – commenta Fabio Marzola, produttore del Ferrara Summer Festival – siamo alla quarta edizione e abbiamo la possibilità di ritagliarci un posto di primo piano a livello Italiano". Nel ricco calendario di ospiti, avere questa storica e iconica band, è un colpo da maestro. Con oltre tre decenni in attività e dozzine di milioni di album venduti, gli Europe sono inarrestabili e ora hanno hanno anche ricevuto uno speciale premio YouTube per un miliardo di visualizzazioni di ’The Final Countdown’, prima band svedese a raggiungere quel numero con una sola canzone. "Siamo onorati di essere ancora qui oggi, a incidere dischi e fare concerti in tutto il mondo –commenta Joey Tempest –: 40 anni fa avevamo un sogno e, oggi, dopo 11 album, eccoci ancora qui".