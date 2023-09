Evento speciale: alla Rocca rivivono rare opere barocche

La stagione di Conoscere la Musica riprende l’attività dopo la pausa estiva e domani alle ore 20,30 alla Rocca di Dozza con un evento speciale: due rare opere barocche in prima esecuzione in epoca moderna. Verrà infatti presentata ’Il Filarmindo’, favola pastorale del 1605 di Ridolfo Campeggi e ’L’Aurora ingannata’, intermedi in musica di Girolamo Giacobbi, eseguiti dal gruppo Teatro Antico e dalla Cappella Musicale di San Giacomo Maggiore di Bologna diretti da Roberto Cascio (foto). Entrambe le opere ebbero grande successo all’epoca: il Filarmindo, in particolare, fu eseguito per la prima volta nel 1605 a Palazzo Zoppi, in Strada Maggiore a Bologna.