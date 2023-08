Fate e vichinghi, violini e cornamuse Torna il Montelago Celtic Festival

di Paola Pagnanelli

Fate e vichinghi, folletti e sacerdotesse, maestri d’ascia e falconieri: tutto l’immaginario fantasy prende vita per tre giorni al suono di arpe, cornamuse, violini e chitarre elettriche. È il Montelago Celtic Festival, in programma da oggi a sabato a Taverne di Serravalle di Chienti. La grande festa celtica celebra i venti anni con 9mila biglietti già venduti in prevendita, e tre giorni da vivere in una full immersion fra musica, laboratori, letteratura, artigianato, jam session, sport, gastronomia, giochi celtici e tanto altro. "Venti anni fa il festival era come un fratellino più selvaggio – ricorda Michele Serafini, che da sempre collabora alla manifestazione ideata dal padre Maurizio con Luciano Monceri –, adesso è più elegante: ci sono più servizi e un’attenzione sempre maggiore all’ambiente". Lo spirito però è sempre quello di una grande comunità innamorata della musica e della cultura celtica, pronta a abbracciarsi nella Terra di mezzo tra Marche e Umbria. Nel campeggio di 50 ettari ci si può sistemare in viale Baggins o Mordor St., per poi dedicarsi ai concerti, alle conferenze, ai corsi di bouzouki irlandese o a uno dei 38 workshop.

I concerti iniziano oggi alle 15, mentre la sera aprirà il main stage il folk medievale dei Percival e a seguire il francese Igorrr. Sui tre palchi si alterneranno le band più influenti d’Europa del folk celtico fra le quali i Faun, dalla Svezia Lena Jonsson Trio, la band celtic punk tedesca Fiddler’s Green, sempre dalla Germania i Corvus Corax, e poi il dub scozzese degli An Dannsa Dub. Ma anche Massimo Giuntini & the Willos, Bardomagno, il trio franco-mongolo-bulgaro Violons Barbares, i Celkilt, The Sidh, i bretoni Plantec e i portoghesi Albaluna. Raddoppiati gli ospiti della Tenda Tolkien, dove si discuterà di ’Menzogna e sortilegio’ con Vanni Santoni, Orso Tosco, Laura Pugno, Nicoletta Vallorani, Matteo Grilli, Wu Ming 1, Mariano Tomatis, Maria Gaia Belli, Loredana Lipperini, Roberto Arduini, Edoardo Rialti, Stefano Giorgianni, Giorgiomaria Cornelio, Cesare Catà, Lucia Tancredi.

Non mancano i matrimoni celtici, le rievocazioni e le visite guidate. Al festival sono banditi vetro e plastica: ci saranno 25mila piatti e stoviglie biodegradabili, e casette dell’acqua per tutti. Poi 90 stand di produttori artigianali. Il biglietto d’ingresso vale per i tre giorni della manifestazione.