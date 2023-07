Ferrara Summer Festival Stasera brillano le stelle

di Laura Guerra

Paola e Chiara, che spettacolo sarà il vostro?

"Ogni show sarà una festa, un’occasione per incontrare e riabbracciare i nostri fan che hanno desiderato tanto il nostro ritorno e restituire loro l’amore che riceviamo. Siamo pronte a cantare e scatenarci con il pubblico sulle note dei nostri singoli più amati impreziosendo lo show a colpi di glitter e giochi di luce. Con noi, dei meravigliosi compagni di viaggio: quattro super ballerini eseguiranno le coreografie di Luca Tommasini; e una band d’eccezione ci accompagna con la direzione musicale di Michele Monestiroli".

Nelle canzoni, cosa mette Paola e cosa Chiara?

"Entrambe cerchiamo di dare tutte noi stesse nei pezzi che scriviamo e cantiamo: le nostre esperienze, le nostre personalità a volte divergenti ci hanno permesso negli anni di creare brani in cui il pubblico si è sempre rispecchiato, sentendosi compreso e libero di essere semplicemente se stesso".

‘Per Sempre’ ricalca i vostri successi riaggiornati con feat con vari artisti.

"Il progetto nasce con la volontà di scandire nuovi momenti e ricordi nella vita di chi ha sempre ascoltato la nostra musica, cercando di abbracciare anche le nuove generazioni che ci hanno conosciute a Sanremo con Furore".

Cosa rappresenta Furore?

"È sinonimo di festa, leggerezza, un escamotage per fuggire dai momenti no della vita, un grido liberatorio. Per noi adesso il furore è poter cantare davanti a un vasto pubblico che ci apprezza e partecipa a questa enorme e colorata festa con il nostro stesso entusiasmo".

Cosa significa e che emozione è tornare sui palchi dopo 10 anni, e ritrovare lo stesso calore del pubblico?

"È un’emozione forte. Il calore del pubblico ci dà forza e sicurezza, una vera e propria iniezione di energia. Se abbiamo scelto di tornare è grazie e soprattutto al nostro pubblico, abbiamo percepito il loro amore nei nostri confronti e la voglia di tornare a vivere ciò che in passato li ha fatti stare bene. È altrettanto bello ed emozionante vedere anche le nuove generazioni avvicinarsi al nostro universo. Un regalo meraviglioso".