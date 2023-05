Festa della mamma 2023: data, regali e come festeggiare

Bologna, 9 maggio 2023 – Origine e significato di questa giornata ‘mobile’ dedicata ad una persona unica e speciale. Ecco come celebrarla insieme e qualche idea per fare un regalo.

Quando, se non in una bellissima domenica di maggio, celebrare la festa della mamma? L’origine del mondo, della vita, simbolo di forza, protezione e amore incondizionato. Per la festa della mamma e di tutte le persone che si prendono cura di un figlio ci sono tantissime iniziative. Ecco alcune curiosità su questa ricorrenza e come festeggiarla insieme.

Quando è

La festa della mamma, a differenza della festa del papà, è una festa mobile. Infatti, si celebra la seconda domenica del mese che quest’anno ricadrà domenica 14 maggio. Questo, però, accade da poco tempo. Fino al duemila, infatti, la festa della mamma si celebrava l’8 maggio. Diciamo che con l’inizio del nuovo millennio, si è deciso di festeggiare la seconda domenica del mese come accade negli Stati Uniti, in Australia, in Germania e in molti altri Paesi.

Storia e origine

Le origini di questa festa si potrebbero ricercare già nell’antichità, quando si celebrava il culto delle divinità femminili e della fertilità. Col passare dei secoli tante cose sono cambiate. In epoca moderna, la prima proposta per una festa civile dedicata alla mamma venne avanzata negli Stati Uniti nel 1970 da Julia Ward Howe, seguita da Anna M. Jarvis, la quale scelse come simbolo di questa festa il fiore preferito da sua madre: il garofano bianco.

In Italia, la prima giornata dedicata alla mamma risale all’epoca fascista. La Giornata della madre e del fanciullo, così si chiamava, voleva premiare le donne che facevano più figli. Tale ricorrenza ricadeva al tempo alla vigilia di Natale, il 24 dicembre.

Ad oggi tante cose sono cambiate, a partire dalla società, così come il ruolo femminile e il concetto stesso di maternità. E con la festa della mamma oggi si celebra l’affetto, la cura e l’amore incondizionato e inclusivo verso un figlio.

Come si festeggia

Domenica 14 maggio si potrebbe visitare una delle imperdibili mostre di primavera; oppure perché no, considerando che i fiori sono il regalo prediletto per questa giornata, magari una passeggiata in un campo di tulipani oppure alla scoperta del glicine in città. In alternativa, si potrebbe fare visita ad un borgo o concedersi una passeggiata immersi nella natura.

Diversamente, se si è in compagnia di bambini si potrebbe prenotare una visita didattica in una fattoria. Infine, per gli amanti della buona forchetta, perché non prendere parte ad una delle gustosissime sagre di maggio in regione. Di idee ce ne sarebbero tante. Ma in fondo poco importa se si fa una passeggiata in centro, si visita una mostra o si fa una gita fuori porta: l’importante è trascorrere del tempo insieme o dedicare un piccolo pensiero alla mamma.

Cosa regalare per la festa della mamma

Sicuramente non possono mancare i fiori, da sempre simbolicamente accostati alla maternità. Oltre al garofano bianco, oggi si considera la potentilla il fiore simbolo dell’amore materno; infatti, la singolarità di questa piante è che con la pioggia tende a chiudere le proprie foglie per proteggere i suoi fiori interni. Ma anche rose, azalee, tulipani o lilà sono fiori perfetti da regalare alla propria mamma.

Per fare un pensiero personalizzato si potrebbe regalare una foto incorniciata, un cuscino con uno scatto che immortala un bel momento insieme oppure una tazza. Con l’avvicinarsi dell’estate si potrebbe regalare alla propria mamma un kit per la spiaggia, se ama il amare, o per la montagna.

C’è chi preferisce il relax: e allora perché non regalare un trattamento Spa, magari da fare insieme. Insomma, basta un piccolo pensiero: anche una lettera, se ciò la può rendere felice. Ma se si vuole osare di più per il 14 maggio basta pensare ai suoi gusti: trucchi, borse, libri, orecchini, set di coltelli da cucina, un corso.