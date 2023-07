Festival ’Terra Mossa’ Gli artisti per Modigliana

di Giancarlo Aulizio

Quattro giornate fra la ’terra mossa’ di Modigliana, per un festival che oggi, il 29 e 30 luglio e per finire il 1° agosto, porterà nel comune appenninico del forlivese numerosi artisti di fama resisi disponibili gratuitamente per risollevare, grazie alla musica, il morale di una comunità fortemente provata dalle frane e dagli eventi metereologici che hanno ridisegnato, distruggendola in gran parte, la morfologia del territorio.

"Terra Mossa, questo il nome scelto per il festival, descrive in maniera inequivocabile quello che è accaduto qui nel mese di maggio, la devastazione lasciata nel territorio di Modigliana dalle piogge torrenziali, con frane e cedimenti che hanno ovunque smosso la terra. Terra scesa dalle colline, portata dalla piena del fiume che ha invaso case e laboratori, terra ai lati delle strade e accatastata nei piazzali", spiega il sindaco Jader Dardi. "Terra Mossa è un progetto originale, nasce dalla solidarietà raccolta intorno alle ferite del nostro territorio: tante le associazioni di ogni parte d’Italia che si sono mosse a sostegno di Modigliana, che ci sono state vicine e ci hanno invitato a ripartire".

Su due palchi allestiti nel centro storico salirà un cast di artisti straordinario, che ha scelto di esibirsi gratuitamente per sostenere il paese in questo momento difficile. Fra loro Vinicio Capossela e le sue ’Canzoni urgenti’ – che nell’estate modiglianese risuonano di un’urgenza ulteriore – Eugenio Finardi e il suo progetto Anima Blues, Fry dei Modena City Ramblers (che anche nel mezzo di un tour fittissimo hanno voluto sostenere l’iniziativa), Alosi (già Pan del Diavolo) e molti dei più apprezzati artisti romagnoli, da Giacomo Toni fino a Sarah Jane Ghiotti, per arrivare a Stella Burns, Le Scorie, J Sintoni, e Light & Scars.

La musica sarà non-stop dalle 16 a mezzanotte il sabato e la domenica, e dalle 19.30 a mezzanotte oggi e il 1° agosto. Il programma dell’evento vede domenica 30 luglio i concerti di Vinicio Capossela e di Eugenio Finardi, mentre Bob Malone si esibirà in un piano-set questa sera insieme a Fabio Mazzini; sabato 29 sarà il turno di Alosi e Giacomo Toni. La chiusura è invece affidata a The Last Coat of Pink e a Rio Sacro, in cartellone martedì 1° agosto.

L’ingresso a Terra Mossa è a offerta libera; l’area food sarà attiva sin dal pomeriggio..

Tutti gli incassi saranno destinati alle attività culturali di Modigliana.