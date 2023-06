Fiera agricola del Santerno, tre giorni di festa Produttori, allevatori e laboratori per bambini

Torna oggi a Imola, con l’inaugurazione alle 18.30, la Fiera agricola del Santerno, nel parco del complesso ‘Sante Zennaro’ (via Pirandello, 12). Per tre giorni, il protagonista sarà il mondo dell’agricoltura, con tanti eventi ideale per tutta la famiglia. Stasera la festa prosegue fino alle 23, per poi ricominciare domani dalle 9 e domenica dalle 9 alle 21. Per la città per il sindaco Marco Panieri la fiera è un’occasione per ripartire "dopo il disastro dell’alluvione e delle frane, proprio per tenere viva una luce molto forte sul comparto agricolo, in un’ottica di solidarietà". I visitatori, infatti, potranno donare a favore delle persone colpite dall’alluvione attraverso Satispay (inquadrando il QR Code nei pannelli che troveranno agli ingressi e nei pressi del box ‘direzione fiera’), sulla raccolta fondi attivata dal Comune. Saranno inoltre protagoniste anche le Sagre presenti nell’area ristorazione che con la loro generosità devolveranno parte dell’incasso a favore degli alluvionati.

Ricco il programma della tre giorni. Come sempre, oltre alle mostre zootecniche (a partire dalla Rassegna Bovini Razza Romagnola), ci sarà una vasta area dedicata all’esposizione, degustazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari di 48 aziende produttrici. Trenta invece i laboratori rivolti ai bambini, sia di cucina che didattici, dal maneggio con cavalli a dondolo alle attività nella natura. Novità di questa undicesima edizione, la Gara di canto del gallo che si svolgerà domenica mattina delle 6 alle 7. È confermata poi la navetta gratuita per e dalla fiera, dai parcheggi dell’Area Lungofiume e di via Tiro a Segno.