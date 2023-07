Fiorella Mannoia & Danilo Rea, 'Luce' illumina Piazza Trento e Trieste

Prosegue ’Luce’, la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che fa tappa stasera a Ferrara nella suggestiva cornice di Piazza Trento e Trieste in occasione del Ferrara Summer Festival. Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale. Uno spettacolo in cui il talento di due artisti sarà messo in luce da una moltitudine di candele. Sul palco, il repertorio di Fiorella e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora.