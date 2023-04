Fiorella Mannoia e Danilo Rea al Ferrara Summer Festival

Ferrara, 06 aprile 2023 - Il Ferrara Summer Festival si arricchisce di un duo artistico di grandissimo prestigio. Il 16 luglio alle 21, infatti, piazza Trento Trieste si vestirà di bellezza con il concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea in una emozionante data di "Luce", la nuova tournée della coppia artistica che debutterà il 1° giugno a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia toccando anche Ferrara. Uno spettacolo in cui il talento di due artisti sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo.

Sul palco, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi della Mannoia e la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora,. "Luce" è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management e per la data di Ferrara i biglietti sono già in vendita. Il calendario del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez al suo interno, vede dunque: Peggy Gou il 17 giugno, Max Angioni il 18 giugno, Drusilla Foer il 22 giugno, Modà il 23 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Coma Cose il 29 giugno con o Nu Genea, Biagio Antonacci il 30 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Paul Kalbrenner l’8 luglio, Lazza il 9 luglio, Giorgia l’11 luglio, Steve Hackett il 12 luglio, I Soliti Idioti il 13 luglio, Black Eyed Peas e Paola e Chiara il 14 luglio, Guè, Ernia, Shablo, Geolier il 15 luglio, ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ il 19 luglio, Gianni Morandi il 20 luglio, Madame il 21 luglio.