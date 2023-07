Fiorella Mannoia e Danilo Rea "Insieme ci sembra di volare"

di Lorenzo Monachesi

C’è da giurarci che è un tour speciale quando metti insieme una raffinata interprete come Fiorella Mannoia e un fuoriclasse al piano come Danilo Rea. Sentire per credere, l’occasione è domani all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati dove alle 21 fa tappa il tour Luce (il 5 agosto saranno a Cervia).

Mannoia, qual è l’aspetto che più la soddisfa del tour?

"Questo tour è stata una grande sfida, in cui creava un po’ paura spogliare il palco di tutti gli ornamenti possibili per lasciare il giusto spazio alla musica e alla sua essenza. Invece con Danilo sembra ogni volta quasi di volare, non so mai dove vuole andare ma ascoltandolo, riesco a seguire la sua stessa direzione e diamo vita ogni volta a concerti diversi, carichi di grandi emozioni e intimità".

Rea, è difficile trovare il giusto compromesso perché piano e voce si prendano sotto braccio senza che l’una prenda il sopravvento sull’altra?

"Per me è un qualcosa di molto naturale. È importante avere una reciproca fiducia: solo ascoltandosi l’un l’altro, avendo rispetto per la melodia e per il testo, si possono sommare le interpretazioni e creare uno spettacolo inaspettato ed unico. Fiorella è una grandissima interprete e queste capacità le mostra quando suoniamo insieme, così si crea un’atmosfera emozionante e intima, segno distintivo di questo progetto".

Mannoia, qual è stato il criterio per scegliere le canzoni?

"Non è stato facile. Abbiamo dato la precedenza alle canzoni che sono state importanti per noi, compagne di vita in tanti momenti. Libertà ed emozioni sono state alla base della proposta. In scaletta ci sono anche le mie canzoni, ma è un programma che può cambiare di serata in serata. Ci sono brani che ci hanno fatto emozionare e che ci emozionano ancora oggi, da La donna cannone di Francesco De Gregori, C’è tempo di Ivano Fossati, Felicità di Lucio Dalla, E penso a te di Lucio Battisti, Margherita di Riccardo Cocciante. E anche un momento latino con pezzi come Quizas e Besame mucho".

Rea, questa collaborazione cosa le ha fatto scoprire di nuovo?

"Un jazzista dovrebbe essere sempre curioso, soprattutto di incontrare altri musicisti. È nell’incontro con gli altri che si trovano suggerimenti, nuove idee e può nascere la vera musica. D’altronde così si muovevano i primi jazzisti, reinterpretando canzoni a modo loro. Per me Fiorella è una grandissima risorsa, oltre ad essere un’amica, con un grande cuore, un’empatia e una disponibilità rare".

Mannoia, quale canzone non può non fare parte in un live?

"Ci sono alcuni miei brani che non posso non fare, come Quello che le donne non dicono. Ma in questo tour una canzone importante per entrambi è Margherita. Per me perché mi ha permesso di capire che direzione artistica avrei voluto intraprendere nella vita, quando la cantai e vinsi Premiatissima. Nel caso di Danilo ha segnato invece il suo primo concerto pop, quando appena uscito dal Conservatorio lo chiamarono per il tour Q Concert - con Cocciante e Rino Gaetano, e Margherita era uno dei momenti clou".