Folk, pop e taranta salentina: arriva l’ultima ’Notte del liscio’

Folk romagnolo, pop contemporaneo e taranta salentina si danno la mano alla ‘Notte del Liscio’ in programma sabato 16 settembre a Gatteo Mare. Ospiti speciali di Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento sul palco dell’Arena Lido Rubicone, ci saranno Cricca cantante finalista di Amici, gli E-Wired Empathy e il quartetto salentino ‘Taranta in Riviera’. Moreno il Biondo, direttore artistico dell’evento, e la sua orchestra creeranno sul palco dell’Arena Lido Rubicone uno straordinario gemellaggio tra musica da ballo tradizionale romagnola e sonorità italiane e d’oltralpe. Ad alternarsi e a creare con il co-fondatore degli Extraliscio singolari duetti sui brani classici del liscio, il collettivo internazionale E-Wired Empathy, band che vede tra i suoi elementi Roberto Gualdi (batterista di Roberto Vecchioni), David Rhodes (chitarrista di Peter Gabriel), Valerio Combass (bassista di Raf), Jeff Coffin (della jam band statunitense ‘Dave Matthews Band’), Giovanni Amighetti (produttore per artisti Realworld Records) e Giulio Bianco (musicista del gruppo ‘Canzoniere Grecanico Salentino’), con la straordinaria voce della cantante franco-congolese Gasandji, una delle artiste più richieste della scena soul-reggae parigina e Luca Nobis, musicista fondatore di E-Wired Empathy, nonché direttore didattico della Scuola di musica popolare contemporanea CPM Music Institute di Milano. Insieme all’Orchestra Grande Evento, si esibiranno anche importanti scuole di ballo romagnole, per omaggiare il grande maestro Secondo Casadei, autore della celebre ‘Romagna Mia’, la canzone inno di questa terra che nel 2024 festeggerà i suoi splendidi 70 anni.

Ermanno Pasolini