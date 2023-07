Francesco Renga e Nek insieme a Sassuolo, un evento unico per beneficenza!

È uno dei grandi eventi dell’estate modenese: Francesco Renga e Nek, due delle voci più belle della musica italiana, cantano insieme questa sera a Sassuolo (21.30, parco Vistarino), all’interno della rassegna ‘Sassuolo Grandi Eventi’. È la prima tappa del loro tour, per scoprire in anteprima quello che i due artisti proporranno questa estate.

La città è in fermento: Nek, sassuolese, ‘suona’ in casa davanti ai suoi concittadini. L’evento, che si svolge in collaborazione con l’associazione ‘Le Luci di Comete’, sarà anche un modo per fare beneficenza a favore di ragazzi disabili per la costruzione del ‘Villaggio Dopo di Noi’ di Vignola.

Tra i pezzi proposti ci sarà sicuramente Il Solito Lido il nuovo brano di Renga e Nek che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell’estate italiana. Scritto e composto da Renga, Davide Sartore e Diego Ceccon, prodotto da Nek, Enrico Brun e Marco Paganelli, il brano "racconta la disillusione e il disincanto di una generazione, la nostra – dichiarano gli artisti –. Con l’ironia di chi sa che la vita va sempre vissuta alla ricerca della felicità, affrontata col sorriso e con il cinismo garbato di chi ha gli strumenti per poterlo fare, perché molte cose sono già successe e molti colpi li abbiamo già parati. ‘E cammino a passo lento verso la fine del mondo… con la camicia e l’infradito’, sono la rappresentazione plastica del momento che ognuno di noi sta vivendo".

Tra le grandi voci del nostro panorama musicale, Renga quest’anno celebra 40 anni di carriera con 8 album d’inediti, 1 con orchestra, 2 live (di cui uno con Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Colleziona singoli di grande successo e ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo: una vittoria nel 2005 con il brano Angelo e due premi della critica (L’uomo che ride e Raccontami).

Cantante e polistrumentista, oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo e 18 album in studio, Nek è fra le voci più amate della musica italiana. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album ‘Nek’, tantissimi i successi in 30 anni di carriera. Negli ultimi anni ha condotto fortunati programmi tv, ultimo dei quali ‘Dalla Strada Al Palco’, in prima serata su Rai Due, che tornerà dal 28 marzo per la seconda edizione. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo 5030, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.

Maria Silvia Cabri