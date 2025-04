Le Frecce Tricolori tornano in Emilia Romagna e nelle Marche, quando e dove vederle

Bologna - 27 aprile 2025 - Nel cielo dell’Emilia Romagna tornano a danzare le Frecce Tricolori. Due le occasioni per vederle in luoghi che ormai sono diventati un appuntamento fisso per gli amanti della Pattuglia Acrobatica nazionale ma anche per i turisti che vogliono coniugare il mare con l’emozione.

Le Frecce Tricolori in una recente esibizione a Punta Marina, nel Ravennate

L’appuntamento a Rimini

Il primo appuntamento sarà l’11 maggio a Rimini con uno spettacolare Air show che come punto di riferimento per il pubblico ha Piazzale Kennedy ma che sarà ovviamente visibile da tutta la spiaggia circostante. Lo spettacolo prevede un ampio programma che vedrà succedersi diversi momenti ricchi di emozioni, per culminare con le incredibili acrobazie e formazioni perfette della pattuglia acrobatica sul mare di Rimini. Uno spettacolo che sarà la domenica ma che comincerà già dal sabato grazie al momento delle prove che i velivoli faranno nel pomeriggio e che dunque sarà una gustosa anteprima, a fumi bianchi, di ciò che il giorno dopo emozionerà tutta la spiaggia.

Le prove

Sabato 10 maggio, infatti, dalle 15 ci saranno le prove acrobatiche iniziando a mettere l’acquolina in bocca. Domenica 11 maggio, poi, il via del grande pomeriggio dedicato all’Air Show di diversi velivoli inizierà alle 15 per culminare attorno alle 17 con la forte ed emozionate esibizione delle Frecce Tricolori che mostreranno la loro bravura riconosciuta a livello internazionale e sapranno far sentire a tutti i brividi e l’orgoglio di essere italiani. L’evento è gratuito e organizzato dal AeroClub di Fano.

Nuova data per Punta Marina (Ravenna)

Appuntamento che torna sui cieli della riviera romagnola il 7 giugno. La data è stata spostata a causa del referendum anticipando dunque di un giorno l’evento. Da cambiare dunque sul calendario il cerchietto rosso. Lo spettacolo sarà a Punta Marina all’interno per il pomeriggio del ‘Tricolore Air Show’ organizzato dall’Aeroclub Francesco Baracca per festeggiare i sui 75 anni, e sarà visibile dalla spiaggia di tutta la località fissando negli stabilimenti balneari Bologna e Bolognino, il cuore della kermesse. Anche in questo caso il programma del pomeriggio di esibizioni è ricco di velivoli prettamente militari e dedicato ai velivoli più moderni vedendo volare anche aerei di ultima generazione. Lo spettacolo inizierà alle 15 per culminare attorno alle 18 quando arriverà la Pattuglia Acrobatica nazionale con le sue spettacolari evoluzioni tingendo il cielo di tricolore. Anche in questo caso, il venerdì si potranno sbirciare le prove.

Le Frecce Tricolori nelle Marche

Nelle vicine Marche, invece, saranno il 22 giugno a Fermo - Porto San Giorgio e il 27 luglio ad Ancona: la Pattuglia Acrobatica Nazionale torna dunque a volare sopra le pianure e le colline di questa terra operosa, riaccendendo nei cuori lo stupore dell’infanzia e la fierezza di un’identità condivisa. Tutti pronti a stare con il naso all’insù, dunque, per sognare, emozionarsi e sentirsi anche orgogliosamente parte di quel tricolore che quando si apre nel cielo, non è solo spettacolo ma è un messaggio, un abbraccio collettivo, un volo di unità sopra una terra che ha imparato, mille volte, a rialzarsi.