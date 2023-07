Gazpacho, un must della cucina italiana secondo Benedetta Cucci Gazpacho, una zuppa andalusa diventata un must in tutto il mondo, è protagonista della cucina estiva di Bologna. Una ricetta semplice e saporita, con massimo due ingredienti e spezie, che unisce materie prime del territorio a un tocco esotico. Da provare nella variante ciliegie-feta!