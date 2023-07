Gianluca Grignani, melodico rock Pronto il nuovo ’Verde smeraldo’

di Pierfrancesco Pacoda

Ha scritto una canzone, Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, presentata a Sanremo nel 1994 (l’album vendette 2 milioni di copie) che è diventata un manifesto della via italiana al rock melodico, un po’ maledetto, molto poetico, di grande impatto. Una storia personale e artistica a tratti controversa, ma ricca di creatività e di ballate che affascinano al primo ascolto. Un repertorio che il cantautore mette in scena stasera alle 21 al Bonsai Garden (Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna), dove presenterà i brani più significativi di una carriera lunghissima, culminata, per adesso, con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con Quando ti manca il fiato. Tantissimi i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, da una nomination ai Nastri d’argento per la colonna sonora del film Che ne sarà di noi, ai Premi Siae, il suo lavoro si è spesso intrecciato con le personalità della musica bolognese. Come nel 2008 quando per l’album Cammina nel sole, si affidò alla produzione e agli arrangiamenti di Fio Zanotti e ai virtuosismi chitarristici di Dodi Battaglia, che volle fortemente come ospite, mentre in Prima che tutto finisca ha duettato con Gianni Morandi. In questi anni, anche se il suo ultimo album di inediti, A volte esagero, è del 2014, ha scritto moltissime nuove canzoni, che spesso propone dal vivo, e che faranno parte di una nuova, prossima uscita, un triplo dal titolo Verde smeraldo. Dentro, tutte le sue passioni sonore che affondano le radici nella tradizione americana del Blues, e nella sua successiva trasformazione nel rock’n’roll.

Prima di Gianluca Grignani, sul palco del festival delle Caserme Rosse, saliranno i Magenta#9, orgoglio bolognese, gruppo di forti tensioni elettriche, travolgente con la sua cascata di suoni specie dal vivo, celebrità locali nate alla Bolognina, zona alla quale hanno dedicato il loro album d’esordio, ‘Ceffi della Bolognina’ del 2021, pubblicato dopo la vittoria nell’anno precedente a Sanremo Rock. Sempre nel 2021 hanno suscitato l’attenzione di Gino Paoli, che ha amato la loro versione del suo capolavoro, Il cielo in una stanza, prologo possibile di una futura collaborazione. Pochi mesi fa è uscito il nuovo singolo, Questo sono io, seguito da una lunga serie di date. Questa sera c’è il loro attesissimo ritorno a casa, occasione per far ascoltare le ultime canzoni, in vista di una nuova pubblicazione.