Giorgio Armani compie 89 anni, l'omaggio dello Stato con una moneta d'oro

di Francesco

Pierucci

I

eri era il Compleanno di Giorgio Armani. L’11 luglio di 89 anni fa il Re della moda ha iniziato il suo percorso in questo mondo, cambiandolo. La sua eleganza e quella delle sue creazioni sono una linfa di gusto che deve irrorare i nostri occhi e il nostro essere. Abbiamo tutti in mente Richard Gere in ‘American Gigolò’ oppure Jodie Foster in ’Elysium’.

Sempre ieri l’Istituto Poligrafico dello Stato ha introdotto nella serie ’Eccellenze Italiane’ un omaggio alla Maison Armani e all’icona globale del suo stile, la prima moneta in oro dal valore nominale di 50 euro. Questa è emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’opera, realizzata dall’artista incisore Annalisa Masini è prodotta nello Stabilimento della Zecca dello Stato, in 500 pezzi. Su questa è rappresentata una facciata di Palazzo Orsini a Milano, sede della casa di moda e del regno Armaniano. Un colpo azzeccatissimo come riconoscimento. E, caro Giorgio, per lei ancora mille di queste collezioni.

P.s. Proprio nel primo numero di questa rubrica, nel 2017, raccontai di una sfilata-dichiarazione di Armani che mi colpì molto.