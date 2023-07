Giovanni Truppi show "Canto per stare insieme"

di Matteo Bondi

La stagione dei grandi appuntamenti di Bertinoro Estate, in compartecipazione con Entroterre Festival, si apre questa sera con l’arrivo ai giardini della Rocca alle 21,30 di Giovanni Truppi, giovane artista consacrato dalla partecipazione al Festival di Sanremo

Truppi cosa proporrà sul palco di Bertinoro?

"Porto il mio ultimo album ‘Infinite possibilità di essere finiti’, uscito la scorsa primavera. Ho anche ripreso alcune canzoni precedenti facendole risuonare con questo disco: mi capita spesso di cambiare il mio mondo sonoro di riferimento da un disco all’altro e di riprendere così anche le altre canzoni con nuovi arrangiamenti".

Chi la accompagna?

"Io sarò alla tastiera e alla chitarra, poi, con me sul palco ci saranno: Giorgio Maria Condemi alla chitarra, Francesco Bellami alle tastiere e Stefano Tamborrino alla batteria".

Cosa racconta in questo disco?

"Una serie di riflessioni, piccole fotografie di quello che vedo, come fosse il racconto di una giornata. È un disco che parla dello stare al mondo, dello stare con gli altri interrogandosi su cosa vuol dire stare tutti insieme su questo pianeta. Sul privilegio di essere occidentali e cosa possiamo fare di questa posizione, come convivere rendendosi conto del disastro che abbiamo intorno".

Il suo album è stato preceduto dal lancio di una piattaforma on line che le ha permesso di interagire con chi la segue. Come è andata?

"Abbiamo sperimentato e instaurato un dialogo interattivo. Durante la lavorazione del disco ho condiviso parte del lavoro con chi mi segue, chiedendo a chi interagiva di proporre contributi creativi. Per esempio ho messo a disposizione la base del brano dove faccio un elenco di cose, in maniera che potessero creare il loro ‘elenco’. E’ stato molto interessante".

Lei adesso vive a Bologna, ma è stato premiato più volte al Mei di Faenza. Che rapporto ha con la Romagna?

"Mi sto trovando molto bene in questa regione. Il Mei è stato un passaggio molto importante e, da poco, sono tornato proprio a Faenza per un concerto a favore delle popolazioni alluvionate. Sono stato spesso a suonare in Romagna anche se a Bertinoro è la prima volta. Qualche anno fa suonai però lì vicino".

Dove?

"A Forlimpopoli al circolo culturale ‘I bevitori longevi’. Poi conosco e stimo molto Giacomo Toni, sempre di Forlimpopoli. La Romagna è una terra molto ospitale".