Gli acquisti intelligenti? Come il film

Francesco

Pierucci

Due volte l’anno, una in questo periodo e l’altra a gennaio, mi torna in mente Le vacanze intelligenti con Alberto Sordi e Anna Longhi nel film del 1978 Dove vai in vacanza?. Una pellicola collettiva con, appunto, tre capitoli diretti da altrettanti registi. Perché ci penso verso i saldi lo avrete capito. E’ vero che arrivo un po’ tardi, però poco cambia perché ovunque voi vi giriate vedrete consigli su consigli... non richiesti. ‘Intelligenti’, appunto. Su giornali, tv, riviste e siti c’è una reale invasione di voci che vi deve dire, con impellenza, cosa sia giusto che voi compriate. E allora come evitare di acquistare più del dovuto o capi di collezioni ormai classificabili come vintage non d’autore? Per prima cosa vorrei dire, anche se non è richiesto: ascoltate il vostro cuore. Poi è ovvio, se una cosa vi piace e serve, o a breve vi tornerà utile approfittatene. Però, ecco, evitiamo di diventare la parafrasi de i coniugi Proietti, tra la Biennale di Venezia, la Necropoli di Cerveteri e le terme a mangiare riso pilaf. Scondito.