Gli ‘amati mostri’ di Popsophia Ercoli: "Ecco perché ci attraggono"

di Claudio Salvi

Prende il via domani Popsophia, festival della pop-filosofia con una serata che racconterà la genesi del progetto MeGa, viaggio nell’arte contemporanea dal reale al virtuale. Ospite l’artista e filosofo Francesco D’Isa che parlerà di intelligenza artificiale. Ma il tema di questa edizione sarà Amati mostri.

Lucrezia Ercoli, chi sono gli amati mostri?

"La società di massa – dal true crime alla serialità televisiva, dalla cronaca nera all’intelligenza artificiale – produce costantemente "mostri" da amare, da deridere, da temere, da sacrificare. Ma – riflette la direttrice artistica– non è così semplice definire gli ‘amati mostri’, non c’è un criterio univoco: ciò che è mostruoso per me, non lo è necessariamente per gli altri. Per usare un esempio pop: il mostro è come il ’molliccio’ di Harry Potter, una creatura informe che prende le sembianze di ciò che ci fa più paura".

E perché finiamo per essere attratti dal mostruoso?

"Si tratta di un’attrazione mista a repulsione. Anche nel linguaggio comune usiamo la parola ‘mostro’ in modo duplice: definiamo mostruoso un comportamento immorale, ma anche un record atletico o un risultato scolastico. Siamo attratti dall’eccezionalità del mostruoso, che – in un modo o nell’altro – si differenza dalla nostra banale normalità e per questo risulta più attraente ed eccitante".

I "mostri" sono davvero i più fragili?

"‘Il mostro racconta la genesi delle differenze’ diceva Michel Foucault. I mostri spesso sono semplicemente l’incarnazione di una diversità, di una deviazione dalla norma, di un’anomalia che non riusciamo a comprendere. La filosofia ci aiuta a capire che il mostro non è necessariamente il ‘cattivo’, ma molto più spesso è il ‘diverso’".

Angeli e demoni, buoni e cattivi, bene e male. Perché abbiamo bisogno di dividere il mondo?

"L’esigenza di costruire un confine tra ‘noi’ e gli ‘altri’, tra ‘alleati’ e ‘nemici’ è costitutiva dell’essere umano, ci fa sentire protetti. Creiamo la nostra identità in contrapposizione a quella dell’altro da noi. Non è un caso che il sistema binario su cui sono costruiti i nuovi media – sempre divisi tra followers e haters – alimenti questa tendenza alla polarizzazione. Non possiamo evitarlo, ma possiamo almeno esserne più consapevoli".

Come cercherete di affrontare questi temi in Popsophia?

"In quattro giornate di incontri e spettacoli costruiremo una vera e propria fenomenologia del mostruoso. Attraverseremo tutte le passioni e tutti i linguaggi del contemporaneo. Iniziamo giovedì con la mostra visitabile con i visori VR, poi tre philoshow musicali in piazza. Iniziamo venerdì 7 con i mostri del fantasy, dal Signore degli anelli al Trono di spade; poi sabato 8 evochiamo il mito del rock demoniaco con lo spettacolo dedicato alla vita spericolata di Vasco Rossi. Chiuderemo il festival domenica 9 con l’evocazione dei cattivi che hanno influenzato di più la nostra infanzia: quelli delle fiabe animate dei classici della Disney".